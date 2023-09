"Ils vont tout gâcher !" La meilleure série comique des années 2000 bientôt de retour ? Cela ne plait pas aux fans

Extrêmement populaire à travers le monde et surtout en France, cette série comique majeure des années 2000 va connaître une nouvelle jeunesse. Mais ce n'est pas au goût des fans.

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, vraiment ? L'adage ne s'applique malheureusement pas à toutes les situations. Alors que la grève à Hollywood devrait prendre fin grâce à un accord trouvé avec les scénaristes, l'un des projets de reboot d'un programme télévisé culte des années 2000 pourrait prochainement voir le jour.

Selon des informations de Puck News, "Greg Daniels est prêt à reprendre "The Office"". Le créateur de l'adaptation américaine de la série britannique aurait en effet laissé entendre, en mars 2022, qu'il se serait laissé séduire par l'idée d'un reboot, nous apprenait le média canadien CBR. Pour l'heure donc, rien d'officiel, mais ce projet de reboot pourrait être officiellement annoncé prochainement, à la fin de la grève.

Pour l'heure, on ne sait pas quelle forme pourrait prendre ce reboot de "The Office", série comique sur les employés de Dunder Mifflin, une entreprise vendant du papier. Reverrons-nous des visages familiers de la série culte à commencer par celui de l'excellent Michael Scott (alias Steve Carell) ? Est-ce qu'on suivrait une autre succursale de l'entreprise ? Ou alors le concept de la série (un faux documentaire sur le monde en entreprise) sera-t-il transposé dans un autre contexte ? Aucune annonce n'a encore été faite.

"Laissez les personnages tranquilles"

Quoi qu'il en soit, les fans de la série sont très sceptique face à ce projet. "The Office était déjà un reboot", se lamente l'un d'entre eux sur X. Un utilisateur anglophone du réseau social estime également que la série avait déjà un excellent final, et que "ça serait du gâchis" de balayer la fin de la série avec un reboot. "Je suis prête à lancer une pétition pour protester contre le reboot de The Office, s'il vous plait, laissez mes personnages adorés tranquilleeees", peut-on encore lire.

En attendant d'en savoir plus sur ce projet (et déjà avant de savoir si c'est bel et bien officiel), il est possible de (re)voir les neuf saisons de la série portée par Steve Carell sur Netflix.