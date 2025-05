Capitaine Marleau : l'épisode inédit avec Emilie Dequenne enfin diffusé, un tournage marqué par la maladie

La diffusion de l'épisode inédit de "Capitaine Marleau", avec Emilie Dequenne dans l'un de ses derniers rôles, était très attendue. Elle a été programmée cette semaine...

Après la surprise en 2015, la série Capitaine Marleau, avec une Corinne Masiero survoltée dans le rôle principal, continue d'amuser les téléspectateurs de France 2, avec les frasque de cette capitaine de gendarmerie aussi perspicace qu'atypique. Les enquêtes menées aux quatre coins de la France sont aussi, depuis quelques années, l'occasion de retrouver des guests prestigieux devant la caméra. Isabelle Adjani, JoeyStarr ou encore plus récemment Catherine Frot ont ainsi donné la réplique à l'héroïne au fil des épisodes, offrant un supplément d'âme et d'intérêt aux intrigues.

La présence d'Emilie Dequenne au casting du prochain épisode est sans doute plus attendue encore. Terrassée à 43 ans par un cancer fulgurant en mars dernier, la comédienne belge a hélas trouvé dans ce nouvel épisode de Capitaine Marleau l'une de ses ultimes apparitions à l'écran. L'actrice laisse derrière elle une filmographie marquante, du sulfureux A perdre la raison au solaire Pas son genre. Les cinéphiles la retrouveront aussi en septembre prochain dans TKT, un drame signé Solange Cicurel.

Mais avant cela, c'est bien sur le petit écran que le public pourra revoir Emilie Dequenne, presque pour la dernière fois. France 2 a en effet annoncé la diffusion, le 9 mai prochain à 21h10, de cet épisode inédit de Capitaine Marleau, intitulé "La Septième danse". Au programme : la disparition inquiétante de la fille des Rémonville, couple de propriétaires terriens incarnés par Emilie Dequenne et Grégoire Bonnet, suivie de l'assassinat du frère de ce dernier. Autant de mystères que devra percer la perspicace Marleau.

Un tournage aménagé en secret pour Emilie Dequenne

Le tournage de cet épisode, au printemps 2024, a représenté pour Emilie Dequenne une parenthèse bienvenue. L'actrice était alors en rémission de son cancer, comme l'a confié au Parisien la réalisatrice Josée Dayan : "J'avais envie de travailler avec Emilie parce que c'est une très, très belle actrice, très talentueuse", a indiqué la maman de Capitaine Marleau, ajoutant avoir à l'époque "un très beau personnage qui pouvait lui correspondre", alors qu'Emilie Dequenne elle-même "avait envie de travailler".

Soucieuse du bien-être de sa comédienne, la cinéaste a veillé à aménager le planning en conséquence. "J'étais quand même assez inquiète pour elle, mais on s'était rencontrées avant, avec son mari [...]. On a déjeuné, et Emilie m'a redit qu'elle allait bien et qu'elle avait très envie de jouer", a aussi révélé Josée Dayan dans Télé 7 Jours. "Elle s'est préparée pour ce rôle en prenant des cours de danse pendant une quinzaine de jours. Elle est arrivée pleine d'énergie."

"Sur le tournage, Emilie était sûrement fatiguée, mais elle ne le montrait pas. Je lui disais 'Va te reposer', j'essayais d'aménager les horaires, de la protéger…", a aussi assuré la réalisatrice, précisant dans le Parisien avoir mis en place un "plan de travail, sans le lui dire", pour ne pas la fatiguer.

Soucieuse de son apparence, Emilie Dequenne avait un temps envisagé de porter une perruque pour camoufler sa chevelure clairsemée par les traitements. Une crainte que Josée Dayan dit avoir balayée d'un revers de main, désireuse de montrer l'actrice telle qu'elle était à cet instant. Autant d'attentions qui permettront de découvrir Emilie Dequenne au naturel, dans une dernière prestation en forme d'adieux.