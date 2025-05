Disparue dans des conditions tragiques, cette star adulée aura droit à un téléfilm événement

Cette star regrettée va être à l'honneur d'un biopic événement sur TF1. Un bel hommage à une icône des années 90.

Un ambitieux biopic en deux parties. La chaîne TF1 prépare un nouveau téléfilm en hommage à l'une de ses stars emblématiques, selon un article du Parisien cette semaine. Alors que le tournage va débuter fin mai, le casting de cette production événement a lui aussi été dévoilé. La chaîne a jeté son dévolu sur Mikaël Mittelstadt, révélé dans la série à succès Ici tout commence, pour incarner le personnage principal. Le jeune comédien de 27 ans partagera l'affiche avec Sara Mortensen (Plus belle la vie, Astrid et Raphaëlle) qui interprétera sa compagne et la mère de leur fille.

Derrière la caméra, on retrouvera Laurent Tuel, réalisateur entre autres de Jean-Philippe avec Fabrice Luchini et Johnny Hallyday et du biopic sur Grégory Lemarchal, Pourquoi je vis. Il sera également co-scénariste de ce projet produit par 3e Œil Productions et Making Prod. Car plus qu'une fiction, ou qu'un simple biopic, ce téléfilm très attendu compte retracer le destin tragique d'une des icônes des années 1990 en France.

Simplement intitulé Filip, ce téléfilm en deux parties racontera en effet l'histoire de Filip Nikolic. Leader du boys band 2Be3, premier ovni du genre ou presque en France à l'époque, l'artiste a marqué toute une génération avec ses tubes entêtants comme le fameux et abondamment parodié "Partir un jour". Si le groupe s'est séparé en 2001, ses membres vont rester dans le cœur du public pendant des années.

Avec son visage d'ange et un charisme parfaitement alignés sur les codes de la beauté masculine de l'époque, Filip Nikolic restera une personnalité médiatique importante, participant à plusieurs projets artistiques et jouant notamment dans plusieurs productions après les 2Be3, dont Brigade Navarro sur TF1. Comme Grégory Lemarchal, la star va en outre disparaître dans des conditions tragiques, à seulement 35 ans, en septembre 2009, victime d'une overdose médicamenteuse accidentelle.

De ses débuts fulgurants avec les 2Be3 jusqu'à sa descente aux enfers, en passant par son histoire d'amour avec Valérie Bourdin (Sara Mortensen) et la naissance de sa fille Sasha, le parcours personnel de Filip Nikolic, assez méconnu du grand public, va être pour la première fois détaillé. La veuve de l'artiste devrait occuper une place centrale dans le téléfilm. Valérie Bourdin avait confié il y a quelques années que son compagnon avait sombré à partir de 2001, se mettant à "fumer, boire, prendre des médicaments", son "côté obscur" apparaissant "au fur et à mesure des propositions qui se raréfiaient".

Le tournage devrait débuter fin mai, pour une diffusion espérée au premier semestre 2026, année qui marquera le 30e anniversaire du tube "Partir un jour". Fort du succès de Culte, série consacrée à l'émission de téléréalité Loft Story, Prime Vidéo serait aussi en train de développer un projet autour de Filip Nikolic. Réalisé par Yaël Langmann, indique 20 Minutes, elle réunira Antoine Simon dans le rôle de Filip, Marin Judas dans celui de Frank et Namory Bakayoko pour Adel.