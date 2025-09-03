Eurovision : longtemps restée secrète, la crise de Céline Dion en coulisses racontée dans un documentaire

Dans un documentaire diffusé ce mercredi soir sur M6, Céline Dion lève enfin le voile sur son absence remarquée lors de la dernière édition de l'Eurovision.

Trente ans après la sortie de "D'eux", album culte réalisé en collaboration avec Jean-Jacques Goldman, Céline Dion se livre dans un documentaire inédit diffusé ce mercredi soir, à 21h10, sur M6. Entre révélations et images d'archives, Céline Dion raconte D'eux, le titre du docu événement, retrace la genèse de ce disque mythique, toujours le plus vendu de l'histoire pour un artiste francophone.

Le film d'1h48 nous plonge dans les studios d'enregistrement aux côtés de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. On y découvre les demandes étonnantes du compositeur à la chanteuse, comme celle d'apprendre à "dé-chanter" ou de ne plus rouler les "R", pour distinguer cet album du reste de son répertoire. Le documentaire revient aussi sur les crises de larmes de Céline et de son mari René à l'écoute des premières maquettes composées par Goldman, ou encore sur l'enregistrement improvisé et émouvant de la chanson "Vole", en hommage à la nièce de Céline décédée de la mucoviscidose à 16 ans.

Céline Dion est bien venue à l'Eurovision en mai dernier

Mais la grande révélation de ce documentaire concerne surtout l'absence très remarquée de Céline Dion lors de la dernière édition de l'Eurovision, en mai dernier à Bâle. Alors que de nombreuses rumeurs annonçaient sa venue, la star n'était finalement pas apparue sur scène le soir de la finale. Un mystère enfin éclairci.

Selon les informations relayées dans le documentaire, mais aussi les révélations du Parisien ce 2 septembre, Céline Dion était bien présente en Suisse et devait chanter "Ne partez pas sans moi", le titre avec lequel elle avait remporté le concours en 1988. Son jet privé avait d'ailleurs été repéré sur le tarmac de l'aéroport de Bâle. "Un extrait a même été diffusé lors des répétitions, qui se sont déroulées à huis clos", écrit le journal.

Une crise en coulisses avant de monter sur scène

Mais Céline Dion sera, en coulisses, victime d'une violente crise liée à la maladie neuromusculaire rare dont elle souffre, le syndrome de l'homme raide. Celle-ci a eu lieu "en arrivant dans la salle", ajoute le Parisien. La chanteuse a dû renoncer à monter sur scène à la toute dernière minute. Transportée à son hôtel, elle a aussitôt regagné Las Vegas, laissant les millions de téléspectateurs sur leur faim.

Une déception à la hauteur de l'attente suscitée par ce retour tant espéré. La prestation de Céline Dion à l'Eurovision devait être sa première apparition live depuis la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, lors de laquelle elle avait interprété un poignant "Hymne à l'amour" en haut de la Tour Eiffel, après 4 années d'absence.

Si son état de santé semble l'empêcher pour l'instant de retrouver plus régulièrement la scène, la star québécoise n'a cependant pas dit son dernier mot. Comme le révèle le documentaire, elle espère toujours se tester prochainement à Las Vegas, avant la série de concerts événements à Paris La Défense Arena, initialement prévus avant la pandémie de Covid-19 et maintes fois repoussée depuis. Les prochaines dates sont fixées en juin 2026. Avant un énième report ?