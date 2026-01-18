"Je lui ai rappelé que..." : l'échange houleux entre Stéphane Bern et le directeur de France 2 après son arrivée sur DALS

La quinzième saison de "Danse avec les Stars" promet des surprises avec un casting cinq étoiles.

Le parquet de TF1 s'apprête à vibrer au rythme des plus belles danses de salon. Entre tangos enflammés, fox-trots élégants et sambas endiablées, les vendredi soirs vont s'animer dès le vendredi 23 janvier 2026, à 21h10, avec le retour de Danse avec les stars. Camille Combal reste fidèle au poste aux commandes du show, tout comme le jury, dans la continuité avec Fauve Hautot, Mel Charlot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux, qui rempilent pour la troisième année consécutive.

Cette quinzième édition marquera également le grand retour de Denitsa Ikonomova sur le parquet. Absente depuis trois saisons après avoir fait une incursion dans le jury lors de la saison 11, la danseuse professionnelle retrouve sa place parmi les partenaires des célébrités. Le format de l'émission, lui, reste inchangé avec ses deux premiers primes dédiés à la présentation de chaque binôme. La véritable compétition démarrera lors de la troisième soirée avec la première élimination.

Le casting de cette nouvelle saison est, il faut l'avouer, assez alléchant, entre champions, influenceurs populaires, comédiens confirmés et nouvelles générations d'artistes. Parmi eux, on trouve notamment la nageuse Laure Manaudou, l'acteur américain Ian Ziering de Beverly Hills, les anciens de la Star Academy Julien Lieb, Lucie Bernardoni et Emma, la Youtubeuse Juju Fitcats ou encore Miss France 2025 Angélique Angarni-Filopon.

Mais c'est l'annonce de la participation de Stéphane Bern qui constitue l'une des grandes surprises de cette édition. L'animateur emblématique de France Télévisions, connu pour ses émissions Secrets d'histoire, Opération patrimoine et sa connaissance encyclopédique des familles royales, a décidé de relever ce défi inattendu. "J'aime être là où on ne m'attend pas. Ce sont des défis pour moi", a-t-il notamment confié au Parisien. Après Fort Boyard l'été dernier, il explique aimer ce genre d'expérience : "Cela faisait deux ans qu'on me proposait Danse avec les stars et soit je n'avais pas le temps, soit je n'avais pas envie ou j'avais peur… Maintenant, j'ai moins peur".

Cette décision n'a cependant pas été accueillie avec enthousiasme par sa hiérarchie. "Ils n'ont pas sauté de joie… Ils ont plutôt été étonnés", a aussi révélé l'animateur de 60 ans. "Cela a fait rire Alexandra Redde-Amiel", la directrice des divertissements du groupe public rapporte l'animateur. Mais Cyril Giraudbit, directeur des antennes de France 2, s'est montré plus réservé. "Le directeur des antennes m'a dit que ce n'était pas une bonne idée", a indiqué Stéphane Bern.

Face à cette réaction pas vraiment cordiale, l'animateur a dû défendre sa position : "Je lui ai rappelé que je n'avais pas de contrat d'exclusivité, qu'eux-mêmes faisaient parfois appel à d'autres personnalités pour faire des émissions d'histoire", raconte encore Stéphane Bern. "De plus, les gens savaient que je ne partais pas sur TF1 et cela allait peut-être permettre de toucher un public qui ne regardait pas spécialement France 2 ou France 3." Des arguments massue à l'issue d'un échange manifestement tendu qui illustre les enjeux de concurrence entre les chaînes. Même quand il s'agit d'un petit tour de danse.