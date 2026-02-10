Amber Jadah : d'où vient le nom de scène d'Ambre, gagnante de la Star Academy ? On en sait un peu plus

Ambre, gagnante de la Star Academy 2026, a levé le voile sur son pseudonyme artistique. La jeune Parisienne de 18 ans, sacrée samedi soir sur TF1, fait un choix qui reflète ses rêves depuis l'enfance.

La 13e saison de la Star Academy s'est achevée dans la nuit du 7 au 8 février 2026 avec le sacre d'Ambre, la benjamine de l'aventure. À seulement 18 ans, la jeune Parisienne a remporté le trophée tant convoité face à Léa, au terme d'une finale 100% féminine, terme de quatre mois d'une compétition plus longue que de coutume depuis le retour du télécrochet.

Deux jours après sa victoire, Ambre n'a pas tardé à enclencher la suite. Dans une vidéo diffusée par le média Brut sur les réseaux sociaux ce lundi, la jeune artiste a indiqué qu'elle ne garderait pas simplement son prénom comme nom de scène, comme Marine l'année passée. Celui-ci transforme son prénom et y ajoute un pseudo : Amber Jadah. "Amber Jadah, obviously, sera mon nom de scène", a déclaré Ambre dans la vidéo, avec cette assurance qui la caractérise. Une décision qui tranche d'ailleurs avec la tradition récente du télécrochet, où les gagnants des dernières saisons - Marine, mais aussi Pierre Garnier ou encore Anisha Jo - avaient tous choisi de conserver leur prénom ou leur nom d'état civil pour leur carrière artistique.

Le choix d'Ambre (Amber donc) est assez caractéristique pour celle qui n'a cessé de mélanger français et anglais pendant l'aventure de la Star Academy. Les téléspectateurs se sont rapidement habitués à ce "franglais" et peu ont été surpris par sa sortie au moment de sa victoire, quand elle déclarait être en mode : 'ça y est, c'est fait'. Ça fait quatre mois qu'on est là, et 'it's over'"...

Pour les fans qui suivaient déjà la jeune artiste avant son entrée au château de Dammarie-les-Lys, ce nom de scène est encore moins surprenant. Sur Instagram, où elle compte désormais plus de 330 000 abonnés, Ambre apparaissait déjà sous le pseudonyme d'Amber Jadah depuis ses débuts. Un détail qui n'avait pas échappé aux observateurs les plus attentifs, mais dont la signification restait mystérieuse.

Amber Jadah, manifestation d'un rêve américain

L'origine de ce nom de scène remonte en réalité à très longtemps. La mère d'Ambre, Nabila Belaidouni, avocate de profession qui a marqué l'émission par sa présence, a apporté des éclaircissements précieux dans une interview accordée au Figaro pendant l'aventure : "Quand elle était petite, Ambre rêvait de chanter et de faire carrière aux États-Unis. Elle était très inspirée par la culture anglo-saxonne. Donc elle s'était trouvé un nom d'artiste à résonance américaine".

Cette fascination pour l'Amérique ne date donc pas d'hier. La mère d'Ambre précise que sa fille "a toujours voulu que ce soit son nom d'artiste", même si elle ajoutait prudemment à l'époque "mais je ne sais pas si elle le gardera". Visiblement, la jeune artiste a tranché, mais si on comprend le contexte de ce choix, on n'en saura pas vraiment plus.

"Jadah n'est pas son nom de famille", avait aussi assuré la mère d'Ambre toujours au Figaro, sans révéler davantage l'origine précise de ce mystérieux pseudo. Ce qui est clair en revanche, c'est que la jeune femme sait ce qu'elle va faire désormais. Dans la vidéo de Brut, elle évoque avec enthousiasme ses projets : "J'ai beaucoup d'inspirations, beaucoup de genres que j'aime beaucoup", confie-t-elle, avant d'ajouter qu'elle attend avec impatience de pouvoir entrer en studio pour "tester des choses".

Son approche reste toutefois prudente et réfléchie : "C'est comme ça qu'on réfléchit, et qu'on découvre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc, I don't know. Ma sortie est toute fraîche. J'ai la tête dans tous les sens".