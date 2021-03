THE RESIDENT SAISON 3. Un nouveau personnage arrive dans la saison 3 de The Resident : il s'agit du Dr Barrett Cain, joué par l'acteur Morris Chestnut. Son portrait.

[Mis à jour le 3 mars 2021 à 20h50] Un nouveau personnage fait son arrivée dans la saison 3 de The Resident, diffusée à partir du 3 mars 2021 sur TF1. Il s'agit du Dr Barrett Cain, un nouveau membre de l'équipe de l'hôpital Chastain. Suite au rachat par le groupe Red Rock, il est amené à travailler parmi le corps médical afin que les soins apportés soient plus rentables. Ce nouveau personnage pourrait bien s'imposer comme un antagoniste face à Conrad et aux autres, mais il faudra découvrir les prochains épisodes sur TF1 pour savoir précisément où se situe ce nouveau protagoniste et quelle sera son influence sur le quotidien de l'hôpital.

Le Dr Barrett Cain de The Resident est incarné par Morris Chestnut. Né en 1969, il se fait connaître dans "Boyz N the Hood" au début des années 1990. Ce succès lui ouvre les portes du cinéma et lui permet d'enchaîner les rôles dans des films d'action, comme dans "À armes égales", "Mission Alcatraz" ou encore "The Call". On a aussi pu le voir dans plusieurs comédies, notamment "Le Mariage de l'année" en 1999 et sa suite, "Arnaque à la carte" ou "Kick-Ass 2". Le public du petit écran l'a également vu à plusieurs reprises dans des séries policières ou médicales, comme la première saison d'"American Horror Story", "Legends", "Urgences", "Nurse Jackie" ou encore "Rosewood" et "The Enemy Within". Côté vie privée, celui qui joue le Dr Barrett Cain dans The Resident est mariée à Pam Chestnut, avec laquelle il a eu deux enfants.

Que va-t-il se passer dans la saison 3 de The Resident ?

Depuis le 3 mars 2021, TF1 propose à tous les mercredis soirs la troisième saison de The Resident. La série médicale reprend là où la saison 2 s'était arrêtée, c'est-à-dire juste après un cliffangher qui a tenu en haleine les fans pendant cinq mois environ : l'opération de Kyle et Jessie, le père et la soeur de Nic, tourne mal, et l'un des deux est décédé... Les fidèles de la série américaine découvriront ce soir lequel a survécu. La saison 3 de The Resident se focalisera ainsi sur ce traumatisme pour Nic, qui va devoir apprendre à faire le deuil de l'un de ses proches, alors que sa relation amoureuse avec Conrad évolue. Dans la saison 3 de The Resident, l'intrigue se concentrera davantage sur la relation entre Nic et Conrad, ainsi que sur l'arrivée du docteur Barrett Cain à l'hôpital Chastain. Mais les autres personnages de la série médicale ne seront pas en reste. Devon termine son internat et va faire une nouvelle rencontre, tandis qu'AJ retrouvera son père biologique à l'hôpital.

Initialement, la saison 3 de The Resident devait comporter 23 épisodes. Mais en raison de la pandémie, le tournage a été interrompu en mars 2020. Les showrunners ont donc décidé de stopper la saison 3 avec le dernier épisode tourné, le vingtième épisode, et d'enchaîner directement avec la saison 4. Actuellement diffusée sur la Fox aux Etats-Unis, celle-ci aborde frontalement l'épidémie et le Covid-19 dès le premier épisode. Il faudra certainement patienter avant de la découvrir sur TF1, la série étant en cours de diffusion outre-Atlantique.

Synopsis - Un jeune médecin idéaliste, Devon Pravesh, débute sa résidence à l'hôpital Chastain. Son référent n'est autre que le docteur Conrad Hawkins, qui refuse absolument de suivre les règles et ce qu'il a appris lors des cours de médecine, et se rebelle contre les dérives du système hospitalier.

Si vous êtes un habitué des séries américaines, le visage de Conrad Hawkins de The Resident vous est certainement familier. Le personnage est joué par Matt Czuchry. L'acteur de 42 ans a fait ses preuves dans bon nombre de productions américaines, notamment dans le rôle de Logan Huntzberger dans la série Gilmore Girls. et son revival Gilmore Girls : Une nouvelle année diffusé en 2016 sur Netflix. Avant The Resident, Matt Czuchry a aussi joué Cary Agos dans The Good Wife, l'un des personnages principaux de la série, de 2009 à 2016. Au casting de la série médicale, on retrouve également d'autres visages familiers des sériephiles. Nicolette Nevin est incarnée par Emily VanCamp, révélée dans Brothers and Sisters mais surtout Revenge. Elle est également apparue dans les films Captain America : Le soldat de l'hiver et Civil War dans le rôle de Sharon Carter. L'acteur Manish Dayal incarne de son côté Devon, après être apparu dans 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération. Retrouvez ci-dessous le casting complet de la série :

Matt Czuchry : Dr Conrad Hawkins

Emily VanCamp : Nicolette "Nic" Nevin

Manish Dayal : Dr Devon Pravesh

Shaunette Renée Wilson : Dr Mina Okafor

Bruce Greenwood : Dr Randolph Bell

Malcolm-Jamal Warner : Dr AJ Austin

Jane Leeves : Dr Kitt Voss (depuis la saison 2)

Morris Chestnut : Dr Barrett Cain (depuis la saison 3)

Moran Atias : Renata Morali (saison 1)

Merrin Dungey : Claire Thorpe (saison 1)

Melina Kanakaredes : Dr Lane Hunter (saisons 1 et 2)

Glenn Morshower : Marshall Winthrop (saison 1 à 3)

The Resident est diffusée le mercredi sur TF1. Il est possible de suivre les deux saisons sur la première chaîne, ou de se connecter sur le site MyTF1 pour la regarder en direct. Il suffit de cliquer sur l'onglet "en direct" à partir de 21h05 pour suivre l'épisode via son ordinateur, smartphone ou tablette. La série est diffusée depuis le 22 avril 2020 sur la première chaîne, avec des pauses de quelques mois entre chacune des saisons. Aux Etats-Unis, la série en est toujours en cours de diffusion.

Si vous avez raté un épisode de The Resident un mercredi soir, il reste possible de le visionner en replay streaming. Il suffit pour cela d'aller sur le site MyTF1, où les épisodes sont mis en ligne dès le lendemain de leur diffusion. Il ne faut cependant pas trop tarder car ils sont supprimés de la plateforme au bout de 8 jours.

La saison 3 de The Resident débute sa diffusion sur TF1 le 3 mars 2021. Mais une saison 4 est-elle prévue ? Aux Etats-Unis, la série médicale est diffusée sur la Fox, actuellement en cours de production. La saison 4 est diffusée depuis le 12 janvier 2021 outre-Atlantique, s'intéressant à l'actualité liée à la pandémie liée au coronavirus. Il faut donc attendre à découvrir ces épisodes sur TF1 prochainement, mais avec un petit temps d'attente pour les spectateurs français, le temps que le doublage des épisodes puisse être effectué, comme c'est le cas pour les autres séries médicales de la Une. Pour l'heure, aucune date de diffusion hexagonale n'a été annoncée.

