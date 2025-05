"Extrêmement paranoïaque", Alain Delon ne dormait pas sans une arme chargé sous son oreiller

Dans un livre publié ce jeudi 22 mai, deux journalistes font de nouvelles révélations sur les derniers mois de la vie d'Alain Delon et évoquent certains comportement paranoïaques et dangereux de l'acteur.

La saga autour d'Alain Delon se poursuit, même après le décès de l'acteur. De nouvelles révélations sur la vie de la star de cinéma et sur ses relations avec ses proches sont faites dans le livre Les Derniers jours du Samouraï, publié par l'ancienne directrice de rédaction de Closer, Laurence Pieau, et le coordinateur des enquêtes sur le volet judiciaire sur groupe M6, François Vignolle, ce jeudi 22 mai.

L'enquête des deux journalistes, qui se sont entretenus avec de nombreux proches et des connaissances d'Alain Delon, lève le voile sur les difficiles relations familiales au sein du clan Delon, mais aussi sur des aspects de la personnalité et de la santé de l'acteur passés sous silence ou moins médiatisés.

Les derniers mois du Guépard ont été marqués par l'affaire Hiromi Rollin, du nom de sa dernière compagne, puis par les polémiques autour de sa santé et de ses trois enfants, Anthony, Alain-Fabien et Anouchka. Mais à l'intérieur de sa maison de Douchy, dans le Loiret, Alain Delon composait avec d'autres difficultés et parfois ses propres démons. Affaibli physiquement par le lymphome qui l'a emporté le 18 août 2024, l'acteur souffrait aussi de troubles cognitifs et était devenu "extrêmement paranoïaque" durant les six derniers mois de sa vie, selon les confidences de son fils Alain-Fabien aux auteurs du livre, rapportées par Le Parisien. Au point de dormir avec une arme chargée sous son oreiller.

Les armes à feu ne manquaient pas au domicile d'Alain Delon puisque lors d'une perquisition en février 2024, les gendarmes avaient saisi 72 armes et plus de 3000 munitions détenues illégalement par l'acteur. L'une de ces armes, un pistolet se trouvait près de la couche de la star de cinéma a priori par mesure de protection. Sauf que l'arme a plus d'une fois failli blesser quelqu'un. Alain-Fabien Delon a relaté une scène de septembre 2023 aux journalistes : alors qu'il rentrait dans la maison après être allé s'acheter à manger avec un garde du corps, son père avait braqué un pistolet sur lui. Hiromi Rollin dit, elle aussi, avoir failli être une victime de l'arme d'Alain Delon. Ce serait d'ailleurs à cause de cette arme que le couple faisait chambre à part : un soir, un coup de feu serait parti par accident traversant l'oreiller d'Hiromi Rollin, sans la blesser.

"Il pensait sincèrement que l'arme avec laquelle il dormait était chargée"

Si la présence de l'arme rassurait Alain Delon, à la fin elle ne représentait plus une menace pour d'éventuels intrus ou pour les proches de l'acteur. Face au danger, Alain-Fabien indique avoir confisqué les munitions en secret et à plusieurs reprises. Sa première tentative a échoué après que son aîné Anthony a replacé les balles dans le barillet, jugeant la possibilité d'un accident minime et celle d'un suicide inexistante. "Ne t'inquiète pas, il ne va pas se tuer", aurait-il dit à son frère. Alain-Fabien assure donc avoir agi en secret la seconde fois en plaçant de fausses munitions dans l'arme. "Jusqu'à la fin, il pensait sincèrement que l'arme avec laquelle il dormait était chargée", confie-t-il aux auteurs des "Derniers jours du Samouraï".

La paranoïa mentionnée par le fils d'Alain Delon pouvait être un symptôme des troubles psychologiques dont souffrait l'acteur à la fin de sa vie. En octobre 2023, une expertise médicale réalisée par un médecin généraliste exerçant dans le Loiret et inscrit comme expert judiciaire auprès de la Cour d'appel d'Orléans avait conclu à "une altération majeure de sa santé mentale propre à l'abolition totale du discernement". Un diagnostic, confirmé par un second médecin, qui avait justifié le placement sous curatelle du Guépard pour les derniers mois de sa vie.