Nouveau gouvernement : un Premier ministre de gauche et une coalition ?

La composition de l'Assemblée nationale à l'issue des législatives n'est pas celle qui avait été envisagée. Avec un Nouveau Front populaire majoritaire et en l'absence de majorité absolue, le gouvernement sera-t-il de gauche ou le fruit d'une coalition ? Et qui succédera à Gabriel Attal ?

En direct

09:20 - Quelles sont les hypothèses ? Celle d'un gouvernement technique En l'absence d'accord ou d'alliance politique, le gouvernement pourrait se résumer à une équipe technique formée de spécialistes pour gérer les affaires courantes et le budget, s'assurer du bon fonctionnement du pays et des administrations selon les politiques actuelles sans apporter de nouvelles réformes. En clair, s'en tenir au service minimum. Un gouvernement technique composé d'économistes, de diplomates ou de hauts-fonctionnaires n'a jamais été nommé sous la Vème République en France, même si certains profils de hauts-fonctionnaires ont été nommés durant les quinquennats d'Emmanuel Macron. Ce serait une solution temporaire permettant de tenir pendant un an avant une nouvelle dissolution.

09:02 - Quelles sont les hypothèses ? Celle d'une alliance entre Ensemble et LR Le nombre d'élus Ensemble, Les Républicains, divers centre et divers droite grimpe à presque 240 députés, ce qui se rapproche des 250 élus de la majorité présidentielle obtenue par le camp d'Emmanuel Macron à l'Assemblée en 2022. Si l'alliance, évoquée de longue date, entre ces forces politiques voit le jour, elle pourrait former une coalition capable d'être majoritaire dans l'hémicycle. Mais elle serait, comme un gouvernement de gauche, fragile face à une motion de censure votée par le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national à moins de trouver des voix supplémentaires dans ses frontières avec ces blocs. Une coalition Ensemble et LR est le scénario appelé par Gérald Darmanin qui a estimé sur BFMTV que "le pays est à droite" et qu'on "doit gouverner à droite. Et ne pas avoir de coalition avec La France insoumise et Nouveau Front populaire". Mais la droite est, elle, réticente à s'acoquiner avec le camp présidentiel.

08:39 - Quelles sont les hypothèses ? Celle d'un gouvernement NFP Emmanuel Macron a "le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner" selon Jean-Luc Mélenchon. "On a gagné ! On va gouverner" a assuré Marine Tondelier. C'est le premier scénario possible : voir se former un gouvernement de gauche avec les forces du Nouveau Front populaire puisque ce dernier est arrivée en tête des législatives. Mais même en étant première, l'union de la gauche n'a pas de majorité absolue avec ses 182 sièges et a peu de réserves d'élus si elle ne forme pas une coalition. Elle reste donc fragile et n'est pas certaine de résister à une motion de censure que déposerait la droite ou l'extrême droite. Elle devrait donc convaincre une partie du camp présidentiel de la soutenir, mais plusieurs personnalités de gauche se sont opposées à une coalition avec une partie de l'ancienne majorité.

08:24 - Emmanuel Macron seul à choisir le Premier ministre Quand bien même l'union de la gauche se mettrait d'accord sur le nom d'une personnalité à même de devenir Premier ministre, elle ne pourrait que soumettre ce nom à Emmanuel Macron sans que ce dernier soit contraint à la nomination. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et il a pour seule contrainte, le fait que le chef du gouvernement obtienne le soutien de la majorité absolue ou presque des élus pour pouvoir résister à une motion de censure. Il pourrait donc nommer une autre personne que celle désignée par le Nouveau Front populaire, voire une personnalité issue d'un autre bloc politique en cas de coalition.

08:17 - Le NFP appelle à la nomination d'un Premier ministre de gauche, mais doit trouver un nom Après sa victoire aux élections législatives, le Nouveau Front populaire a appelé Emmanuel Macron à entendre les conclusions des urnes et à nommer un Premier ministre issu de l'union de la gauche. Seulement, la gauche elle-même ne s'est pas encore mise d'accord sur le nom d'un possible chef de gouvernement. Plusieurs politique ont appelé à tenir des discussions et si nécessaire un vote pour nommer une personnalité consensuelle et de façon "démocratique" selon Sandrine Rousseau, élue écologiste. Au sein de La France insoumise, Manon Aubry continue de dire que le Premier ministre désigné a des chances de venir de ce parti, mais l'impose avec moins de force privilégiant elle aussi le consensus. Un consensus auquel ne répond pas le nom de Jean-Luc Mélenchon.

08:08 - Gabriel Attal remet sa démission au lendemain des législatives Gabriel Attal a annoncé dès dimanche soir remettre sa démission à Emmanuel Macron après la défaite de la coalition Ensemble aux législatives, il doit la remettre ce lundi 8 juillet. Attention, cela ne veut pas dire que le Premier ministre quittera ses fonctions aujourd'hui : "J'assumerai mes fonctions aussi longtemps que mon devoir l'exigera", a-t-il d'ailleurs déclaré dimanche soir. Emmanuel Macron pourrait alors prendre son temps et surtout celui des discussions avec les nouvelles forces de l'Assemblée pour trouver une majorité plus solide et nommer un Premier ministre en conséquence.