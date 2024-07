Carte des résultats des législatives : les scores du second tour dans toutes les circonscriptions

Les résultats du second tour des élections législatives sont définitifs. Retrouvez la carte des résultats circonscription par circonscription.

10:48 - 155 circonscriptions basculent dans ces législatives Deux ans après les dernières élections législatives, 155 circonscriptions élisent un député d'un bord politique opposé à son prédécesseur. Le Rassemblement national en rafle ainsi 50, dont 28 au centre, 16 à la droite et six à la gauche. De son côté, le Nouveau Front populaire récupère quelques circonscriptions à la droite et à l'extrême droite : LFI récupère la 8e circonscription de l'Essonne des mains de Nicolas Dupont-Aignan, ainsi que la 1ère circonscription du Vaucluse à Joris Hébrard. Les socialistes récupèrent la 5e circonscription de la Gironde au RN et la 1ère circonscription de Corrèze à LR. La gauche prend par ailleurs 56 circonscriptions au centre, selon le décompte du Monde. 10:19 - Ensemble sauve trois circonscriptions dans le Val-de-Marne Les écarts étaient serrés à l'issue du premier tour des législatives dans plusieurs circonscriptions du Val-de-Marne, jusqu'alors détenues par des macronistes. Les résultats du second tour ont été finalement rassurants pour les députés sortants, qui étaient menacés par des candidats de la gauche : La MoDem Maud Petit est réélue dans la 4e circonscription, Mathieu Lefèvre (Renaissance) rempile dans la 5e et Guillaume Gouffier-Valente (Renaissance) dans la 6e. 09:54 - 182 circonscriptions remportées par le NFP au second tour des législatives Le Nouveau Front Populaire a fait une belle opération en Rhône-Alpes, dans le sud-ouest ou encore en région parisienne dans ces élections législatives. Parmi les circonscriptions clés gagnées hier soir, on peut citer la 1ère de la Somme, où François Ruffin a triomphé sur le fil face au RN. La 7e circonscription de Seine-Saint-Denis a de nouveau été remportée par Alexis Corbière, tandis que dans la 1ère circonscription de l'Isère, le candidat LFI Hugo Prévost a arraché son siège à l'ancien ministre Olivier Véran. 09:35 - Quelles sont les 143 circonscriptions gagnées par le RN et ses alliés au 2e tour des législatives ? Le RN a décroché 126 circonscriptions hier, ses alliés de LR en ont rapporté 17, grâce notamment à la réélection de figures importantes : la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes est remportée par Eric Ciotti, tandis que la 4e circonscription de la Somme revient à Jean-Philippe Tanguy. Le RN fait une belle opération dans les Hauts-de-France, avec en tout sept circonscriptions gagnées dans le Nord et cinq dans le Pas-de-Calais. 09:16 - Quels sont les résultats détaillés de ce 2e tour des législatives ? Les résultats définitifs des législatives par par parti politique sont les suivants, en nombre de sièges obtenus à l'Assemblée nationale : LFI : 77

PCF : 9

ÉELV: 28

PS : 54

Génération.s: 5

Divers gauche : 9

Divers gauche hors NFP : 10

Renaissance : 98

MoDem : 34

Horizons : 26

Divers centre, centre droit: 17

LR : 67

LR/RN : 17

RN : 126

En l'absence de majorité absolue, seule une coalition formée entre plusieurs partis et plus nombreuse que la première force de l'Assemblée serait à même de gouverner le pays. Mais encore faut-il parvenir à rassembler des formations politiques qui ont eu plutôt tendance à s'opposer ces dernières années. L'hypothèse d'une coalition entre les forces démocrates et républicaines, allant de la gauche des écologistes et des socialistes à la droite des Républicains historiques est évoquée dans le camp présidentiel. Une coalition est également envisagée par certains politiques à gauche, mais des partis ont déjà refusé de travailler ensemble, notamment la majorité présidentielle et La France insoumise.

La carte des résultats du 1er tour des législatives

Lors du premier tour des élections législatives, l'extrême droite s'était imposée en tête des résultats en arrivant en première position dans 297 circonscriptions, contre 157 pour le Nouveau Front populaire et 69 pour la majorité présidentielle. Retrouvez dans la carte des résultats du premier tour ci-dessus les rapports de force en place à l'issue du premier scrutin ainsi que les candidats qualifiés dans chaque circonscription. A noter que 76 députés ont été élus dès le premier tour des législatives, dont 39 du RN, 32 du NFP et 2 d'Ensemble.