"Top Chef : tout ce qui va changer dans la saison 14"

TOP CHEF 2023. La saison 14 de Top Chef arrive prochainement sur M6. Les contours du concours culinaire ont été révélés lors d'une conférence de presse. Et beaucoup de changement sont à prévoir en 2023 !

[Mis à jour le 9 décembre 2022 à 11h23] Top Chef se renouvelle en profondeur pour sa prochaine saison, prévue pour le début de l'année 2023. Les contours du concours culinaire ont été dévoilés ce vendredi 9 décembre. Avec de gros changements "structurels et mécaniques" à venir pour la saison 14 : les 15 candidats ne participeront plus qu'à deux épreuves chaque semaine, afin que les épisodes soient plus courts sur M6. Conséquence de cette décision, et pas des moindres : fini l'épreuve de la dernière chance !

Si le jury de Top Chef ne change pas en saison 14 (Glenn Viel, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Hélène Darroze), il n'y aura pas de brigade rouge cette année. Pour autant, Hélène Darroze ne disparaît pas du concours, puisqu'elle va mener son propre concours secret en parallèle : chaque semaine, les candidats éliminés s'affronteront le temps d'une épreuve. Le dernier en lice pourra réintégrer Top Chef, directement en quarts de finale.

Enfin, les épisodes de Top Chef 2023 auront chacun un thème spécifique en lien qui peuvent rendre plus accessibles la gastronomie au public. Parmi les épreuves que l'on pourra apercevoir durant la saison, notons que la boîte noire devient la boîte blanche, qui mettra davantage l'accent sur les cinq sens, ou encore une épreuve dans un foodmarket ou le retour de l'épreuve avec les enfants.

Louise Bourrat est la grande gagnante de Top Chef en 2022. La candidate d'Hélène Darroze affrontait Arnaud Delvenne en finale du concours de M6 le 15 juin 2022. Elle s'est imposée dans le coeur du jury et des bénévoles de la Croix Rouge avec 56,19% des voix face au concurrent belge qui a, lui, récolté 43,81% des voix. Grâce à sa victoire, Louise de Top Chef a remporté un chèque de 56 190 euros, qu'elle compte investir dans son établissement. En effet, la candidate de 26 ans est cheffe de son propre restaurant à Lisbonne, au Portugal.

Top Chef est le rendez-vous télévisé du mercredi soir. La saison 2022 a débuté le 16 février dernier et s'est achevée le 15 juin 2022 avec la victoire de Louise Bourrat. Chaque nouvel épisode est à découvrir sur M6 dès 21h10 les mercredis. Il est également possible de retrouver Top Chef en replay dès le lendemain de sa diffusion sur le site 6play.fr. L'émission de M6 a été renouvelée pour une saison 14, qui sera diffusée au cours du premier semestre 2023.

Pour l'heure, on ne connaît pas encore les candidats qui participeront à la saison 14 de Top Chef. M6 a lancé un appel à candidature, recherchant des professionnels de la cuisine âgés de 18 à 40 ans vivant en France, Belgique ou en Suisse. Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur le site castingtopchef.m6.fr et remplir un questionnaire sur votre profil et votre expérience, sans oublier d'ajouter des photos.

Depuis la création de Top Chef, le jury de l'émission a évolué de saison en saison, certains chefs quittant l'émission pour être remplacé par de nouveaux noms de la scène culinaire française. Pour la saison 2022, Philippe Etchebest (brigade bleue), Hélène Darroze (brigade rouge) et Paul Pairet (brigade violette) rempilent au sein du jury. De son côté, Michel Sarran a été remplacé par Glenn Viel dès le début de la saison 2022.

Glenn Viel est le nouveau membre du jury de Top Chef. Le chef du restaurant l'Oustau de Baumanière (Baux-de-Provence) coache cette année la brigade orange. "Il a bien l'intention de dynamiter tout ça, commentait Stéphane Rotenberg. Il est arrivé avec énergie et la volonté de faire très fort". Glenn Viel explique ne pas avoir spécifiquement demandé à rejoindre le jury de Top Chef 2022, il a été contacté par la production. "Bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, se souvient-il. C'est un concours qui est bien perçu, bien vu, avec les plus grands chefs du monde qui viennent participer. J'ai été accueilli avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse."

Chaque nouvel épisode de Top Chef est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard. Il est possible de voir Top Chef en replay sur son ordinateur, tablette ou smartphone.