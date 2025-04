C'est Koh Phi Phi en moins cher et plus tranquille, cet archipel méconnu a tout pour vous séduire

Oubliez Koh Phi Phi, cette île méconnue et moins chère présente le même décor digne d'une carte postale.

On a tous en tête l'image de l'acteur Leonardo DiCaprio sur une plage paradisiaque de sable blanc où la mer épouse une teinte émeraude particulièrement éclatante. Cette scène tirée du film La Plage a rendu célèbre Maya Bay sur l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande, lieu de tournage de ce film sorti en 2000. Très vite envahie par les touristes, la plage a même dû fermer son accès aux visiteurs durant trois ans, de 2018 à 2021, afin de régénérer son écosystème. Bien qu'elle soit soumise à des règles de visite plus strictes depuis 2022, Ko Phi Phi demeure l'île star de la mer d'Andaman.

Mais saviez-vous que c'est d'une toute autre plage dont parle en réalité le roman culte qui a fait l'objet de cette adaptation au cinéma ? Le romancier Alex Garland y a vécu six mois un rêve éveillé et on comprend pourquoi. Cette plage présente de nombreuses similitudes avec Maya Bay et pourtant, elle se situe dans un archipel méconnu du grand public, dans un tout autre pays.

Vue aérienne des lagons bleu profond de l'archipel de Palawan dans les Philippines. © inboundhorizons - stock.adobe.com

Bienvenue sur la baie d'El Nido, située sur le vaste archipel de Palawan au sud-ouest des Philippines. Comme Koh Phi Phi, elle est remarquable pour son sable immaculé, ses eaux turquoise limpides et ses formations karstiques impressionnantes. Comme Koh Phi Phi, elle est réputée pour la richesse et la variété de sa faune sous-marine et ravira tous les amateurs de plongée.

La baie, constituée d'une multitude de pitons rocheux plongeant dans la mer translucide, est célèbre pour ses excursions d'îles en îles, en kayak ou en bateau. Une croisière jusqu'à Bacuit vous mènera dans un écrin paradisiaque de 45 îles et îlots, où vous trouverez votre plage secrète et isolée idéale pour vous détendre.

Car bien que le tourisme se soit développé depuis quelques années, la baie d'El Nido dans le Philippines n'a rien de comparable à Maya Bay en Thaïlande, en terme de rapport qualité/prix et d'affluence. A bord d'un bangka, le bateau traditionnel philippin, on se régale des produits locaux (porc grillé, poisson, riz, légumes, plateaux de fruits frais) élaborés par des maîtres cuisiniers. Le déjeuner est inclus dans toutes les excursions d'El Nido, avec une qualité souvent plus séduisante qu'à Maya Bay, où l'on se retrouve souvent confrontés à de modestes paniers repas à bord des long tail boat.

Tout le monde sait que les hôtels à Koh Phi Phi Don, la seule île habitée de Maya Bay, coûtent une fortune par rapport au reste de la Thaïlande. Ce qui n'est pas le cas dans la baie philippine d'El Nido, où l'on peut trouver des hébergements milieu de gamme avec vue incroyable sur la baie à 25 euros la nuit.

La baie d'El Nido est sans aucun doute une destination balnéaire de rêve pour des vacances paisibles où les plages sont encore préservées. Bon à savoir, El Nido dispose d'un aéroport qui dessert Manille, la capitale des Philippines. Si vous souhaitez vous y rendre l'été, malgré la saison des pluies, l'archipel de Palawan bénéficie d'un climat relativement clément.