Oubliez la Thaïlande : c'est ici que vous devriez passer vos vacances

C'est le nouveau paradis qui vous offre ce qu'il y a de plus beau en Thaïlande en plus authentique et à prix cassé.

La Thaïlande a beau être la destination favorite des Français en Asie depuis des lustres, il est temps de changer de cap. Avec un nombre de touristes très important, la Thaïlande peut avoir perdu en authenticité. Pourquoi dès lors ne pas visiter l'un de ses voisins ?

Ce pays qualifié comme le "petit-frère" de la région, longtemps considéré comme le dernier recours des routards fauchés, s'est métamorphosé en un temps record pour devenir le choix numéro un des voyageurs français curieux et exigeants. Selon l'Office national du tourisme de ce pays d'Asie, le nombre de visiteurs internationaux a bondi de près de 40% l'an dernier. Avec un nouveau record prévu en 2025, son succès est une évidence...

Le pont d'or désert au sommet des collines de Ba Na au Vietnam. © aapsky - stock.adobe.com

Ce pays dont l'ascension ne fait que commencer, c'est le Vietnam, qui a réussi harmonieusement à mêler la modernité à l'authenticité, tout en conservant son charme intemporel. Alors que Da Nang, la perle des stations balnéaires, s'est transformée en un mini-Dubaï avec ses néons, ses marchés nocturnes et ses hôtels 5 étoiles, vous trouverez à un coin de rue la sérénité des temples et des rizières. L'auteur Harald Rosenløw Eeg, qui s'est rendu dans le pays une vingtaine de fois, l'a constaté auprès de la chaîne américaine ABC News : les vaches sur la piste d'atterrissage de l'aéroport ou devant les temples ont été remplacés par des scooters électriques, des cafés et des gratte-ciel, mais l'âme et la chaleur vietnamiennes demeurent intactes.

Le Vietnam, c'est une concentration de pépites à voir au moins une fois dans sa vie : il y a les lanternes flottantes de Hoi An qui s'embrasent au crépuscule, le paysages karstiques spectaculaires de la baie d'Ha Long classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la ville d'Hanoï qui ne dort jamais - entre boulevards coloniaux et cuisine de rue légendaire - et enfin, Hô Chi Minh-Ville, le temple du shopping et des rooftops !

Coucher de soleil sur la mer dans la baie d'Halong au Vietnam. © lena_serditova - stock.adobe.com

Mais l'expérience ne serait rien sans sa gastronomie : la soupe Phở du nord du pays, le Bánh Mi du centre et les currys du sud sont des étapes culinaires obligatoires. La cuisine du Vietnam est si riche qu'elle relègue au rang de fast-food le Pad Thaï et autres classiques régionaux.

Cerise sur la gâteau, le Vietnam est une destination imbattable pour votre porte-monnaie : un dîner complet avec vue sur les toits de Saigon coûte moins cher qu'un simple verre dans une capitale occidentale. Hô Chi Minh-Ville est d'ailleurs classée 5e ville la moins chère du monde pour passer des vacances.

Ruisseau Yen sur le chemin de la pagode Huong en automne à Hanoï au Vietnam. © vutuankhanh - stock.adobe.com

Et le Vietnam est un pays d'une sécurité exceptionnelle. "Je n'ai jamais été confronté à la criminalité", confirme l'auteur Harald Rosenløw Eeg. Cette tranquillité est idéale pour explorer le pays long de plus de 1 600 kilomètres et à la forme d'une baguette.

Pour traverser cette distance, le "Reunification Express", ligne de chemin de fer mythique reliant Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, est une expérience inoubliable qui a même été élue meilleur trajet ferroviaire du monde en 2025 par Lonely Planet. Ce sera votre moyen le plus simple et le plus sûr d'apprécier tout le pays, du nord au sud !