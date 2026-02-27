Que voir en Inde ? Nos 10 coups de cœur du Nord au Sud

Du désert du Thar aux lagunes du Kerala, des cimes himalayennes aux rivages tropicaux, l'Inde déroule une mosaïque de paysages. Pour un voyage inoubliable.

Pour vous aider à tracer un itinéraire inspirant, voici 10 sites emblématiques illustrant la diversité du sous-continent et les conseils des Maisons du Voyage pour la plus belle des découvertes. Un condensé d’Inde, du Nord au Sud.

Le Rajasthan, terre des princes

Idéal pour un premier voyage, le Rajasthan combine citadelles légendaires, palais ciselés et ambiances colorées. À Jaisalmer, les dunes dorées s’étendent à l’infini, magnifiées par la lumière du soir. Plus au sud, Udaipur, la “ville blanche”, charme par ses lacs et ses palais flottants : une croisière au crépuscule révèle toute la poésie de ce décor princier.

Agra et le Taj Mahal

Bien sûr, impossible de ne pas évoquer le Taj Mahal, symbole absolu de l’amour éternel. Pour mesurer sa beauté, rien ne vaut une arrivée avant le lever du soleil. Le site s’apprécie pleinement en l’associant au fort d’Agra et aux jardins moghols qui bordent le fleuve, offrant d’autres angles sur ce chef d’œuvre mondialement connu.

Varanasi et les ghats du Gange

La vallée du Gange est illuminée par Bénarès - Varanasi, ville sainte entre toutes pour les Hindous. En barque au lever du soleil, vous êtes aux premières loges pour assister aux rituels sur les ghats : prières, ablutions, fumées d’encens… Une immersion dans la vie spirituelle indienne, où le sacré fait partie du quotidien.

© GettyImages_645085786, ©Tuul&BrunoMorandi

Le Gujarat et le Rann de Kutch

Voici un paysage minéral et hypnotique de salines blanches à perte de vue. Le Rann est particulièrement beau au coucher du soleil. Le mieux : séjourner dans un village pour découvrir les artisanats traditionnels du Gujarat et favoriser un tourisme responsable.

Delhi, capitale vibrante

Tentaculaire mais passionnante, Delhi mêle quartiers historiques, marchés animés et grands espaces verts. Alternez les atmosphères : Old Delhi et ses ruelles, mosquées et étals d’épices ; puis, New Delhi, plus aérée, où larges avenues, parcs et monuments moghols offrent de belles pauses au calme.

Le Ladakh, pays des hautes cimes

Ici, l’Inde prend des airs de petit Tibet. Le Ladakh alterne vallées désertiques, monastères perchés et lacs d’altitude aux teintes métalliques. Un univers minéral qui semble presque irréel, paradis des amoureux de silence, de hauteur et de spiritualité. Prévoyez quelques jours d’acclimatation à l’altitude.

© Mazur Travel - Adobe Stock

Darjeeling et les collines à thé

Sur les pentes de l’Himalaya oriental, Darjeeling révèle ses collines couvertes de théiers. Pour profiter des meilleures vues, ciblez les jours de météo claire et privilégiez le Toy Train historique, une expérience lente et panoramique.

Le Karnataka et Hampi

Au sud du pays, dans l’État du Karnataka, les paysages se teintent d’ocre et de granit. Autour d’Hampi, ancienne capitale de l’empire de Vijayanagar, rochers géants, rizières verdoyantes et ruines majestueuses sont à explorer à vélo.

Le Kerala et ses backwaters

Dans le Kerala, lagunes et rizières composent un paysage aquatique d’une grande douceur. À bord d’un houseboat traditionnel, on glisse au rythme de l’eau, entre les palmiers se reflétant dans les canaux, les villages et les temples enfouis dans la végétation. Une Inde lente et sereine.

© Getty Images - Christian Ouellet

Goa et ses plages

Sur la côte ouest, Goa déploie ses longues plages bordées de cocotiers, baignées par la mer d’Arabie. Entre étendues dorées, villages de pêcheurs et églises héritées de l’époque portugaise, bienvenue dans une Inde balnéaire, tropicale, rythmée par les marées et les couchers de soleil éclatants.