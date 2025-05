Cette île grecque méconnue est le refuge secret des amoureux de la nature

Cette île est un joyau caché de la Grèce qui ravira les vacanciers à la recherche de tranquillité et de connexion avec la nature.

Les îles grecques évoquent immédiatement un décor unique avec leurs maisons blanchies à la chaux avec pour toile de fond l'azur de la mer Égée. Santorin, Mykonos... Si les Cyclades sont mondialement réputées pour ce décor de carte postale et leur ambiance festive, l'archipel des Sporades, situées plus au nord, est bien plus discrète, offrant une escapade authentique préservée du tourisme de masse. On vous emmène dans l'une de ses îles, la plus éloignée du continent, loin des itinéraires touristiques habituels.

Cette île secrète est souvent considérée comme la plus paisible et préservée de tout l'archipel des Sporades. Nichée au cœur d'un parc marin unique et recouverte d'une toison de forêt et de maquis particulièrement dense qui descend jusqu'aux plages, la nature y règne en maître. Les amateurs de randonnée, de plongée et de baignade auront trouvé leur paradis.

On explore ses sentiers balisés, serpentant à travers les forêts de pins parfumées et les oliveraies, on se délecte de panoramas époustouflants sur la nature et la mer Égée. On part en excursion en bateau, à la rencontre des dauphins et à la découverte des îlots inhabités du parc marin protégé, refuge pour les oiseaux rares (faucons d'Éléonore et goélands d'Audouin) et le phoque moine de Méditerranée.

Vue aérienne de la belle plage de Kokkinokastro sur l'île d'Alonissos en Grèce. © panosk18 - stock.adobe.com

Mais avant toute chose, cette île pas comme les autres, Alonissos, est un véritable trésor sous-marin. Ses eaux extrêmement limpides offrent une excellente visibilité pour s'adonner à l'observation de poissons colorés comme les girelles ou le barbier, des poulpes, des étoiles de mer ou des oursins.

Pour les plongeurs certifiés, la faune marine ne sera pas la seule raison de s'immerger dans ses eaux cristallines : les paysages sous-marins sont fascinants, parsemés de grottes, d'arches naturelles et d'épaves. Le Peristera est la plus importante épave antique de toute la région, transformée en musée sous-marin.

Découverte en 1985 par un pêcheur local, ce navire marchand de près de 30 mètres de long datant de 425 avant J.-C., était chargé de près de 4 000 amphores à vin et de vaisselle de valeur. Surnommée le "Parthénon des épaves", le Peristera est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de cette période antique.

Les amateurs de farniente ne seront pas en reste : les criques tranquilles de l'île permettent une détente absolue pour lézarder ou bouquiner pendant que les plus aguerris s'essaieront à des activités nautiques comme le kayak. La plage de Kokkinokastro est l'un des joyaux d'Alonissos, avec ses falaises rouges spectaculaires entourées d'une végétation abondante. Le spectacle, flamboyant, est unique au couchant.

Alonissos, l'île la plus préservée des Sporades, est la destination idéale pour ceux qui cherchent à explorer la Grèce authentique et qui sont en quête de tranquillité. Pour rejoindre Alonissos depuis Paris, réservez un vol pour Skiathos, puis un ferry.