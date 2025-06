Oubliez Bora Bora, ce paradis turquoise est à 2 heures de vol de Paris

Aussi turquoise que les Maldives, ces bassins naturels se trouvent bien en Europe.

Les lagons turquoise aux cascades cristallines ne sont pas seulement réservées aux Maldives ou à Bora Bora. Nous vous avons déniché cette enclave paradisiaque qui invite à la plus belle des baignades rafraîchissantes à seulement un jet d'avion de Paris, dans une région que personne n'aurait jamais imaginé receler d'un tel joyau.

Ceux qui connaissent cette région ont en tête un paysage de vastes plaines et de moulins à vent si chers à Miguel de Cervantes dans son roman célébrissime, Don Quichotte. Ils seront surpris d'y découvrir ce paysage de rêve où l'eau, les rochers et la végétation rappellent davantage Bora Bora que la péninsule Ibérique.

C'est un paysage géologique unique qui se trouve là, dans la province de Cuenca en Castille-La Manche, une région de l'Espagne située au centre du pays. Des piscines naturelles d'une couleur bleu-vert idyllique, des toboggans, des cascades et des marmites de géants se sont formées à travers les siècles par le fleuve Cabriel, l'un des plus propres d'Europe, en créant des dépôts de travertin et de tufs calcaires. L'été, les eaux calmes et cristallines de cet endroit magique baptisé Las Chorreras de Cabriel invitent à piquer une tête en toute intimité !

Pour rejoindre Las Chorreras de Cabriel depuis Paris, il vous suffira d'emprunter un vol direct pour Madrid ou Valence d'une durée de 2 heures puis d'emprunter un train jusqu'à la gare de Cuenca Fernando Zóbel (environ une heure). De là, il est indispensable de louer une voiture pour rejoindre le site naturel, car il n'y a pas de transports en commun à l'horizon !

Cet endroit presque irréel est bien caché entre la commune de Víllora et Enguídanos, joli village au passé médiéval avec son château du XIVe siècle qui domine la ville. Ces deux spots sont des repères parfaits pour explorer non seulement Las Chorreras de Cabriel, mais aussi d'autres endroits magnifiques comme Playeta de la Lastra ou Playeta de Víllora.

Par la route, vous arriverez aux parkings de Las Chorreras de Cabriel, qu'il est indispensable de réserver à l'avance, car le stationnement est interdit sur les bas-côtés, avant d'emprunter les sentiers balisés avec de bonnes chaussures de randonnée. Bien sûr, vous prévoirez des vêtements de rechange et des sacs où mettre vos déchets. On vous a convaincu d'explorer ce monument naturel unique désormais reconnu par l'Unesco depuis 2019 ?