Cocktail à 5 euros et plages de rêve : cette station prisée de la mer Noire est le meilleur rapport qualité/prix d'Europe

On l'appelle "La nouvelle Ibiza" mais en beaucoup moins chère : cette station balnéaire a tout pour plaire.

Entre coût du voyage, hébergement et activités, les rêves d'évasion à l'approche des vacances peuvent être vite refreinés. Face à l'envie de partir sans se ruiner, la recherche d'une destination pas chère est devenue LA priorité. Cette station balnéaire est souvent citée comme la destination de vacances la moins chère d'Europe pour les touristes britanniques, elle est pourtant méconnue des Français.

Située sur le littoral de la mer Noire en Bulgarie, elle déroule plus de 9 kilomètres de sable fin et dispose de toutes le commodités pour les familles ou les jeunes qui aiment faire la fête. Hôtels bon marché ou complexes hôteliers de luxe, restaurants animés, bars et boîtes de nuit, celle que l'on appelle "Sunny Beach" chez les Anglais - mais que les Français surnomment "Côte du Soleil" - est fréquemment comparée à une "nouvelle Ibiza" version bulgare.

Si Sunny Beach (ou Slantchev Briag, si vous préférez l'appeler par son vrai nom) est appréciée de nombreux jeunes venant de toute l'Europe, avec une prédominance d'Anglais et de Scandinaves, c'est parce que ses prix sont très attractifs comparés à d'autres destinations populaires : le repas dans un restaurant local vous coûtera entre 3,50 et 7,50 euros et les cocktails, très populaires à Sunny Beach surtout pendant les "happy hours", vous coûteront entre 4 et 7 euros, avec souvent des offres "deux pour un". Quant à la bière locale, attendez-vous à la payer seulement entre 1,50 euros et 3 euros la pinte.

Et ce n'est pas parce que c'est une destination abordable qu'elle n'en est pas moins attrayante. Tous ceux qui cherchent des vacances au soleil avec un bon rapport qualité/prix seront comblés : on profite d'une plage de sable fin très spacieuse (atteignant les 60 mètres de large par endroits), de transats et parasols à 2,50 euros la journée, et d'une mer azur peu profonde à la qualité de l'eau excellente puisque la station arbore le Pavillon Bleu. Pendant les mois d'été, la température de l'eau est excellente pour la baignade, autour des 23 degrés.

Si l'on trouve de nombreuses choses à faire au bord de mer, de la pratique de sports nautiques (excursions en catamaran, jet-ski, banana boat) au sirotage de cocktails dans les bars de plage, la région environnante offre des joyaux culturels à ne pas manquer, à commencer par la ville de Nessebar située à 5 kilomètres à peine, surnommée "la Perle de la mer Noire", et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Accessible en moins de 10 minutes par le bus local ou à 45 minutes à pieds, la vieille ville de Nessebar est à ne manquer sous aucun prétexte. Le visiteur se retrouve embarqué dans une presqu'île pittoresque à l'atmosphère calme, où d'anciennes maisons en bois et de nombreuses églises byzantines s'allient au charme du littoral. En flânant dans les ruelles pavées, on ne manque pas la visite du musée archéologique qui retrace une histoire de plus de 3 000 ans et l'église du Christ Pantocrator, l'une des plus belles et mieux conservées de Bulgarie. D'autres villes à proximité comme Bourgas ou Sozopol méritent également le détour.