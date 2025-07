C'est la plus secrète des îles éoliennes, entre plongée, rando et ciel étoilé

Cette petite perle méconnue au large de la Sicile est une merveille volcanique oubliée.

Envie d'une expérience volcanique à couper le souffle mais loin des très fréquentées Stromboli, Lipari ou Vulcano sur l'archipel mondialement connu des îles éoliennes ? L'île la moins fréquentée du nord-est de la Sicile offre une nature brute et une ambiance paisible, pour une expérience de tourisme plus "slow".

On embarque pour ce bout de terre préservé, réputé pour son isolement et sa quasi-absence de véhicules motorisés. Terrain de jeu des randonneurs, cette île est parsemée de petits sentiers et chemins muletiers en pierre qui relient les différents villages et offrent des vues imprenables sur les formations volcaniques et le bleu de la mer Tyrrhénienne.

Bienvenue à Filicudi, formée par un groupe de volcans éteints dont le plus haut, Fossa Felci (774 mètres d'altitude) offre des panoramas inoubliables sur tout l'archipel après une ascension de 3 heures tout de même ! Depuis les plages de galets volcaniques arrondis typiques de Filicudi, on se baigne dans les eaux les plus claires et les moins contaminées des îles Éoliennes.

Peuplé de 300 âmes, l'île offre tout de même quelques hébergements : pensions, B&B et locations de maisons traditionnelles ainsi que des restaurants dans les trois principaux villages - Filicudi Porto, Pecorini Mare et Val di Chiesa - reliés par une unique route goudronnée et concentrés dans la partie sud-est.

Si Filicudi Porto est le village le plus animé où vous prendrez le bateau, il offre un accès le long de la mer jusqu'à Zucco Grande, une ancienne cité prospère abandonnée où vous pourrez imaginer la vie des habitants de l'époque. Pecorini Mare est quant à lui un petit village de pêcheurs doté d'une plage de galets et où l'ont peut louer des "casa eoliane" typiques. Depuis un sentier facile d'accès, on accède au belvédère Stimpagnato, un endroit très prisé pour admirer le coucher de soleil avec une vue imprenable sur la mer et l'île d'Alicudi.

Quant à Val di Chiesa, il conviendra à ceux qui sont en quête de tranquillité absolue : ce hameau situé dans les hauteurs de l'île offre des vues panoramiques idylliques sur le couchant, le ciel étoilé, la mer et les autres îles Éoliennes. Il a la chance d'abriter l'église de Santo Stefano offrant une vue là aussi dingue sur le littoral. En revanche, Val di Chiesa conviendra à ceux qui aiment la marche...

La côte sud de Filicudi abrite quant à elle le Capo Graziano où se trouvent des vestiges d'un village préhistorique datant du néolithique. Non loin, vous plongerez dans une baie translucide et partirez à la rencontre, en bateau ou tout simplement à la nage, de la grotte marine emblématique de l'île : Bue Marino. A l'intérieur, vous vous perdrez dans ses jeux de lumière et tout au fond se cache une petite plage de galets !

Le rocher de la Canna à Filicudi. © domenico - stock.adobe.com

Partez ensuite en bateau, à moins d'un kilomètre à l'est de l'île, découvrir le rocher de La Canna : il s'agit d'une impressionnante tour volcanique de 71 mètres de haut qui émerge de la mer, vestige d'un cône de lave d'un ancien volcan en éruption il y a 40 000 ans.

Si vous aimez la plongée, les fonds marins de Filicudi sont propices à l'exploration, même pour les débutants, de mérous, rascasses, poulpes, murènes et nudibranches. Les plongeurs plus expérimentés pourront admirer une épave romaine dans les eaux entourant Capo Graziano. Qu'attendez-vous pour rejoindre ce paradis ?