La piscine la plus incroyable d'Italie se cache ici, au milieu des glaciers

C'est le secret le mieux gardé des JO 2026, entre glaciers et sources à 40°C.

Le monde entier sera rivé sur l'Italie cette année à l'occasion des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Les montagnes de Lombardie s'apprêtent à vibrer au rythme du ski alpin masculin, mais au cœur de ce site clé des JO, la vraie médaille d'or se cache au milieu des neiges éternelles, dans un lieu où l'on décompresse comme un empereur romain.

Imaginez la scène : vous êtes entouré de sommets dépassant les 3 000 mètres, l'air est glacial, mais vous, vous êtes plongé dans une piscine à débordement qui semble littéralement suspendue au-dessus d'une vallée vertigineuse. C'est là que jaillit une source millénaire naturellement chaude entre 37°C et 43°C. La vapeur d'eau se mélange aux flocons de neige pendant que vous admirez les glaciers éternels de Cima Piazzi. Vous voici dans l'un des spots les plus incroyables des Alpes !

Un tête-à-tête vertigineux avec les glaciers à Bormio. © pozzi

Ce lieu mythique, ce sont les Terme de Bormio, la plus belle piscine à ciel ouvert de toute l'Italie. Situé sur la route du mythique col du Stelvio, ce complexe se divise en deux expériences uniques. D'un côté, les Bagni Vecchi (les Vieux Bains), une forteresse historique réservée aux adultes où l'on se baigne dans des bassins du Ier siècle creusés dans la roche. De l'autre, les Bagni Nuovi (les Nouveaux Bains) et leur architecture Art nouveau, qui rappellent le faste des romans de Thomas Mann. C'est d'ailleurs l'option idéale si vous voyagez en famille, car ses vastes jardins thermaux accueillent les enfants dans un cadre magique.

L'expérience va bien au-delà de la simple baignade. Aux Bagni Vecchi, vous plongez dans la Grotta di San Martino, un bain turc naturel qui s'enfonce sur 50 mètres dans la pierre. Aux Bagni Nuovi, le parcours devient sensoriel dans les Jardins de Vénus avec 7 bassins en plein air pour régénérer le corps. Le clou du spectacle ? Les Vasche di Saturno, deux piscines géantes où vous pouvez flotter en écoutant de la musique… sous l'eau. Un programme de thérapie sonore inédit pour une déconnexion totale.

Le complexe QC Terme de Bormio en Italie, un refuge hors du temps. © pozzi

Que vous vous y rendiez pour les 115 kilomètres de pistes de ski ou pour une randonnée dans le Parc National, Bormio est la destination "deux-en-un" par excellence. On y vient pour l'aventure, on y reste pour le farniente. C'est ici que l'expression latine Salus Per Aquam (la santé par l'eau), qui a donné l'acronyme SPA aux anciens Romains, reprend tout son sens : entre les bains de l'Archiduchesse et les saunas panoramiques, vous en ressortez littéralement ressuscité.

Pour rejoindre le complexe QC Terme de Bormio, direction Milan via des vols directs depuis toute la France. Comptez ensuite environ 2h30 de route pour atteindre Bormio. En 2026, l'accès sera d'autant plus fluide que la région sera le cœur battant des JO.