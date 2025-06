Oubliez les plages bondées, cette pépite à 30 minutes de Barcelone est l'un des secrets les mieux gardés du littoral

Loin de la foule de Barcelone ou de Sitges, il existe une anse secrète bordée de maisons de pêcheurs...

C'est l'été, les plages de Barcelone sont bondées, et vous rêvez de poser votre serviette au calme, loin des vendeurs de bières et de paréos, des vélos-taxis qui bouchonnent le Paseo Marítimo, et des groupes d'Erasmus posés sur le sable en mode colo géante et reggaeton à gogo ? Faites comme les "vrais" barcelonais : fuyez vers les plages voisines !

À portée de train, une myriade de plages offre de belles étendues de sable doré dans une ambiance beaucoup plus décontractée. Sitges, la vedette du littoral barcelonais, est bien connue des vacanciers pour ses musées d'art, ses bars festifs et ses nombreuses plages : 17 au total ! Mais ses charmes ne sont plus un secret pour personne, et il y a foule sur le sable à l'arrivée des beaux jours…

Tout le contraire du Garraf, sur la ligne de train R2 Sud, juste avant la gare de Sitges. Peu de gens connaissent ce hameau formé de quelques maisons blanches blotties au pied d'un promontoire rocheux, son port de plaisance, et le maquis dense et odorant du Parc naturel du Garraf en toile de fond… Pourtant, cette pépite balnéaire n'est qu'à 30 minutes en train de Barcelone.

À deux pas de la gare, vous découvrirez son trésor : une anse de sable baignée par les eaux turquoise de la Méditerranée et bordée d'une enfilade de maisonnettes de pêcheurs aux volets verts – les fameuses casetes del Garraf. Bâties dans les années 1920, ces cabanes de bois posées sur le sable servaient de refuge aux pêcheurs et aux travailleurs du chemin de fer, avant de devenir le paradis de quelques estivants privilégiés…

Les happy few des temps modernes pourront séjourner dans le Little Beach House Barcelona – un hôtel de seulement 17 chambres appartenant au très sélect réseau de clubs privés Soho House. Le week-end, vous y croiserez tout le gotha barcelonais venu prendre du bon temps dans le Beachroof de l'hôtel, surplombant la grande Bleue.

Et pour se faire plaisir sans y laisser sa chemise, rejoignez la grande terrasse blanche et bleue du Chiringuito de Garraf, perchée sur un promontoire rocheux au-dessus de la mer. On y sert de divins arroces (plats de riz) et paellas de fruits de mer dans un décor digne d'une carte postale de Santorin.

C'est l'heure de la siesta ? Rejoignez le sable doré de la plage du Garraf, pour profiter de ce petit paradis balnéaire encore préservé du tourisme de masse. Bien entendu, on compte sur vous pour garder l'endroit secret !