"Ryanair : les promos de ce lundi pour la Cyber Week 2021, quelles destinations ?"

A l'occasion du Black Friday 2021, la compagnie aérienne à bas prix Ryanair propose des billets d'avion à moins de 5 euros pour partir pas cher en France, en Europe et dans le bassin méditerranéen cet hiver.

[Mis à jour le 22 novembre 2021 à 11h27] Première compagnie aérienne européenne en terme de transport de passagers, Ryanair participe chaque année au Black Friday, proposant ainsi des milliers de billets d'avion à petits prix. Destinations en France, en Europe et dans le bassin méditerranée, prix et conditions, retrouvez les bons plans proposés par Ryanair lors de cette édition 2021 du Black Friday. Ce lundi 22 novembre 2021, retrouvez les promotions proposées à l'occasion de la Cyber Week. Marseille, Edimbourg, Marrakech, Bruxelles, Londres, Milan ou encore Lisbonne... Les possibilités de voyage sont nombreuses en fonction de vos envies et de votre budget.

Ca y est, le Black Friday 2021 a débuté chez Ryanair. Ce lundi 22 novembre, la low cost irlandaise propose des billets d'avion dès 4,99 euros l'aller simple pour des voyages prévus entre aujourd'hui et le 18 février 2022 hors période de Noël (du 16 décembre 2021 au 06 janvier 2022). Retrouvez toutes les promos Ryanair du début de cette Cyber Week en cliquant ICI.

Depuis Paris Beauvais : vous pourrez vous envoler vers Liverpool pour 4,99 euros l'aller simple, vers Marseille 7,99 euros, vers Riga ou Sofia dès 9,99 euros, vers Cracovie ou Tallinn dès 12,99 euros ou encore vers Rabat et Tanger dès 17,49 euros

vous pourrez vous envoler vers Liverpool pour 4,99 euros l'aller simple, vers Marseille 7,99 euros, vers Riga ou Sofia dès 9,99 euros, vers Cracovie ou Tallinn dès 12,99 euros ou encore vers Rabat et Tanger dès 17,49 euros Depuis Paris Vitry : Ryanair propose des vols vers Fès à 12,99 euros et vers Marrachech pour 17,49 euros l'aller simple

Ryanair propose des vols vers Fès à 12,99 euros et vers Marrachech pour 17,49 euros l'aller simple Au départ de Béziers : vous pourrez vous envoler vers Bruxelles-Charleroi ou Londres-Luton pour 7,99 euros

vous pourrez vous envoler vers Bruxelles-Charleroi ou Londres-Luton pour 7,99 euros Au départ de Marseille : vous pourrez vous envoler vers Bologne, Essaouira, Manchester ou Tétouan pour 4,99 euros, vers Luxembourg, Valence ou Ouarzazate pour 7,99 euros ou encore vers Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Tours ou Milan pour 9,99 euros

vous pourrez vous envoler vers Bologne, Essaouira, Manchester ou Tétouan pour 4,99 euros, vers Luxembourg, Valence ou Ouarzazate pour 7,99 euros ou encore vers Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Tours ou Milan pour 9,99 euros Depuis Nantes : Ryanair propose des vols vers Manchester à 4,99 euros, vers Londres dès 9,99 euros, vers Agadir à 16,75 euros ou encore vers Fès à 16,80 euros

Compagnie aérienne à bas prix irlandaise, Ryanair est la première compagnie aérienne en Europe en termes de passagers transportés. Desservant de nombreuses villes en Europe telles que Barcelone, Londres, Rome ou encore Budapest et Prague, la low cost tente de se démarquer en proposant régulièrement des vols en promotion, notamment lors de la Cyber Week et du Black Friday. La compagnie irlandaise dessert plus de 200 destinations, en Europe, au Maghreb et au Proche-Orient (Tel Aviv, Eilat).

Une fois que vous avez réservé un vol avec Ryanair, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à votre voyage sur le site internet de la compagnie dans l'espace "Mes réservations". Pour cela, munissez-vous de votre numéro de réservation. Vous aurez ainsi accès à vos informations de vol (horaires, aéroport de départ et d'arrivée, place…). En cas de perturbations de type grève ou problème météorologique, Ryanair met à jour sa rubrique "Info voyage". La compagnie indique ainsi toutes les répercussions, tels que retards ou annulations, à prévoir sur ses vols. Vous pouvez même suivre le statut de votre vol en direct.

Vous pouvez modifier votre réservation Ryanair en ligne. Changez la date, l'heure ou même l'itinéraire d'un vol est possible jusqu'à 4 heures avant l'heure de départ prévue. Il vous en coûtera néanmoins entre 30 et 60 euros par passager (contre 45 à 90 euros lorsque la demande est faite à l'aéroport), le montant variant selon la modification et la saison. Pour changer le nom d'un passager sur un billet, le tarif grimpe à 110 euros en ligne, 160 euros à l'aéroport. Outre ces frais, sachez que la différence éventuelle entre le prix initialement versé et le prix disponible au moment de la modification est facturée. Si le nouveau tarif est moins cher, aucun remboursement ne sera effectué.

Attention, chez Ryanair, le "check-in" à l'aéroport est payant, sauf pour les clients Business Plus. Il est facturé 50 euros par passager. Mieux vaut s'enregistrer gratuitement en ligne, sur le site de Ryanair ou via l'application mobile. Une fois que vous êtes enregistré, vous devez imprimer votre carte d'embarquement, sachant que ce document peut être réimprimé jusqu'à 2 heures avant l'heure de départ prévue du vol. Soyez attentifs à l'avoir avec vous au moment de rejoindre l'aéroport. Une fois sur place, si vous avez oublié votre carte, la réimpression vous sera facturée 15 euros. Pour l'embarquement, sachez que les passagers doivent se présenter à la porte dédiée au moins 30 minutes avant le départ, munis de leur carte d'embarquement et de leur titre de voyage (passeport ou Carte nationale d'identité délivrée par le gouvernement d'un pays de l'Espace économique européen).

En France, Ryanair dessert 33 aéroports dont ceux de Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Perpignan, Rodez ou encore Saint-Etienne. Il opère principalement depuis l'aéroport de Paris-Beauvais, situé à environ 70 km de Paris. Une distance à prendre en compte pour arriver à l'heure et pour évaluer le coût total de votre voyage. Ainsi, pour rejoindre en taxi l'aéroport depuis Paris, comptez entre 1h et 1h30 de trajet, et environ 170 euros par trajet au tarif de jour (210 euros au tarif de nuit). Plus économique, la Navette fait le trajet entre la porte Maillot à Paris et l'aéroport en 1h15. Coût du voyage : 29 euros par adulte pour un aller retour, 19,80 euros pour les moins de 12 ans. Il existe d'autres façons de vous rendre à Paris-Beauvais, toutes présentées sur le site de l'aéroport.

Lorsque vous voyagez avec Ryanair, votre réservation vous permettait jusqu'ici de voyager gratuitement avec un bagage cabine pesant jusqu'à 10 kg et présentant des dimensions maximales de 55 x 40 x 20 cm, ainsi qu'un petit sac qui ne dépassera pas les dimensions 35 x 20 x 20 cm. Dès le 1er novembre 2018, la compagnie aérienne low cost va modifier sa politique relative aux bagages pour les valises cabine. Selon les nouvelles règles de la compagnie aérienne à bas coûts, il sera toujours possible de voyager gratuitement avec un petit sac personnel qui devra être placé sous le siège devant soi mais il faudra débourser entre six et dix euros pour embarquer avec une valise de 10 kilos maximum.

Si votre vol Ryanair est retardé de plus de 5 heures, vous pouvez renoncer à votre voyage afin de bénéficier du remboursement intégral de votre billet. Notez également que si votre voyage est retardé au lendemain, Ryanair doit prendre en charge l'hébergement, le transfert et les repas. Par ailleurs, si votre vol arrive plus de trois heures après l'heure prévue, vous pouvez demander une indemnisation. Celle-ci s'élève à 250 euros pour un trajet jusqu'à 1500 km, 400 euros sur un trajet compris entre 1500 et 3500 km, et 600 euros pour les vols de plus de 3500 km (pour les DOM, le montant est plafonné à 400 euros). Si votre vol Ryanair est annulé, vous pouvez choisir d'être transféré sur le prochain vol, ou opter pour un remboursement intégral. Outre ces options, vous avez aussi droit à une indemnisation forfaitaire dont les montants sont identiques à ceux prévus pour un retard (voir ci-dessus). Toutefois, si le retard ou l'annulation est considéré comme une "circonstance exceptionnelle" (mauvaise météo, grève du contrôle aérien…), vous ne pourrez pas prétendre à l'indemnisation. En cas d'annulation, si la compagnie vous informe deux semaines avant l'heure de départ ou vous offre une place à bord d'un autre vol à une heure proche de l'horaire initialement prévu, l'indemnisation n'est pas due.

Parmi les améliorations de son service à la clientèle annoncées, Ryanair a dévoilé la création d'un programme de fidélité payant baptisé Ryanair Choice. Pour 199 euros par an, les voyageurs qui y souscrivent pourront ainsi avoir accès aux coupe-files, embarquer prioritairement, embarquer avec un bagage supplémentaire et se verront attribuer gratuitement un siège. Par contre, ce programme de fidélité lancé par Ryanair ne permet pas de cumuler des points comme les Miles chez Air France.

A l'occasion de l'incontournable Black Friday et du Cyber Monday, la compagnie irlandaise organise une semaine d'offres spéciales. Chaque année, la low cost met ainsi en vente des billets d'avion à des prix défiant toute concurrence vers de nombreuses destinations en France et en Europe. Pour cette édition 2021 du Black Friday, on peut donc s'attendre à de nombreuses promotions de la part de Ryanair.

La compagnie low cost irlandaise a augmenté le supplément destiné aux passagers qui voyagent avec un bébé de moins de deux ans sur leurs genoux. Le prix de ce supplément s'élève désormais à 25 euros, contre 20 euros auparavant. C'est l'organisation de protection et défense des consommateurs belge Test Achats qui a dénonce cette majoration, en affirmant que "ce supplément ne se justifie pas". Dans un communiqué, elle met également en avant le manque de transparence de la compagnie qui n'a fait aucune annonce officielle sur cette augmentation de prix. En effet, ces frais supplémentaires pour les bébés de moins de 24 mois ne sont mentionnés qu'à la dernière étape de la réservation et s'intègrent automatiquement au prix du billet adulte. Test Achats précise à ce sujet : "On pourrait facilement passer à côté de ce supplément si on ne pensait pas à cliquer sur la petite flèche à côté du montant total, qui donne le détail du prix".