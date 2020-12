Vacances de Noël : mesures mises en place pour les départs, couvre-feu, dates de fin, toutes les infos

Vacances scolaires 2021 : dates et calendrier officiel, départs au ski, ce que l'on sait

Vacances de février, de Pâques... Consultez dès à présent le calendrier scolaire officiel 2021 qui contient les dates des prochaines vacances scolaires à Paris et partout en France pour la zone A, B, C. Découvrez aussi les restrictions et mesures concernant les départs en vacances au ski en France et en Europe en pleine pandémie de coronavirus.