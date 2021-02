"Vacances de février 2021 : quelles sont les activités possibles au ski et les modalités de départ cet hiver ?"

Les vacances de février 2021 ont débuté pour la zone B. On fait le point sur les restrictions, les déplacements entre régions et les activités ouvertes au public dans les principales stations de ski en France alors que les remontées mécaniques restent fermées.

[Mis à jour le 22 février 2021 à 10h28] D'après les dernières déclarations du gouvernement, la situation sanitaire en France ne justifie pas un reconfinement pour le moment. Si les interrogations étaient nombreuses concernant le bon déroulement de ces vacances de février, les réservations ont tout de même même été au rendez-vous. Les Vosges, le Jura, la Bretagne ou la campagne sont des destinations françaises en vogue cet hiver, contrairement aux stations de haute-montagne qui souffrent énormément de la fermeture des remontées mécaniques.

Concernant les déplacements dans l'Hexagone, aucune restriction n'est en vigueur et les Français peuvent circuler librement d'une région à une autre. Le couvre-feu reste cependant actif de 18h à 6h, avec des contrôles renforcées lors des départs et retour de vacances. Pour ceux qui souhaitent se rendre en Corse, il faut présenter un test RT-PCR réalisé dans les 72 h.

Plusieurs questions se posent concernant les départs et les conditions de voyage en France, en Europe et ailleurs durant ces vacances de février. Peut-on partir au ski, quelles sont les activités possibles sur place ? Peut-on partir en Europe ou en dehors de l'UE, et si oui, quels sont les conditions d'entrée ?

Durant ces vacances de février 2021, les élèves de la zone A ont été les premiers en vacances, du samedi 6 février au lundi 22 février 2021. Les élèves de la zone C (Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse) sont toujours en vacances jusqu'au lundi 1er mars 2021. Pour finir, la zone B (Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg) profite de ces deux semaines de vacances de février du samedi 20 février après la classe au lundi 8 mars 2021.

ZONE A ZONE B ZONE C Vacances de février Fin des cours : samedi 6 février 2021

Reprise des cours : lundi 22 février 2021 Fin des cours : samedi 20 février 2021

Fin des cours : lundi 8 mars 2021 Fin des cours : samedi 13 février 2021

Reprise des cours : lundi 1er mars 2021

Les remontées mécaniques resteront fermées tout le mois de février, sans date de réouverture prévue pour le moment. Si la pratique du ski alpin est compromise par la fermeture des remontées mécaniques, les autres activités comme les raquettes, la luge, le ski de fond, les balades en chiens de traineau, le ski nordique et le ski de randonnée sont possibles. A contrario, les bars, les restaurants, les clubs et les villages de vacances des stations de ski restent fermés.

A Avoriaz, vous pourrez toujours profiter de la patinoire extérieure et faire de nombreuses activités telles que le biathlon, la balade en chiens de traineau, descente en luge, traîneau à cheval, balade à cheval, motoneige, plongée sous glace, escape game ou encore vol en parapente. Si vous avez prévu de partir à Serre-Chevalier, vous pourrez vous essayer au ski de randonnée, au ski nordique, au ski de fond, au snowkite, au ski-joëring, à la patinoire extérieure, au parapente à ski, à la conduite sur glace, au fatbike, aux chiens de traineau, aux balades en calèche ou encore aux raquettes. Retrouvez toutes les activités de plein air possibles dans les principales stations de ski en France.

Si vous souhaitez annuler votre séjour au ski pendant les vacances de février, sachez que la majorité des acteurs de la montagne vous rembourseront sans souci l'hébergement, le forfait et la location de matériel en raison de l'évolution de la situation sanitaire du Covid-19.

Les déplacements en France sont autorisés durant les vacances de février mais les contrôles sont renforcés et le gouvernement appelle à "la plus grande prudence". Le couvre-feu est maintenu de 18h à 6h du matin. Le Premier ministre a néanmoins déclaré que si un reconfinement était décidé pendant les vacances de février, ce qui n'est pas exclu, "les gens en vacances pourront regagner leur domicile".

Si les déplacement sont autorisés entre régions, des contraintes locales existent. Depuis le 6 février et jusqu'au 7 mars prochain au moins, la Corse a renforcé les contrôles et restrictions à l'arrivée. Les voyageurs rendant s'y rendre par avion ou par bateau doivent disposer d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, les tests antigéniques n'étant plus acceptés. En plus du test, vous devrez obligatoirement présenter une attestation sur l'honneur lors de l'embarquement. Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Nice a pris la décision d'interdire les locations saisonnières durant les vacances de février afin de freiner l'afflux de touristes.

Il est toujours possible de voyager dans un pays de l'espace européen durant les vacances de février, sans justificatif particulier. Cette autorisation concerne les 27 pays membres de l'Union européenne auxquels viennent s'ajouter la Suisse, l'Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin et le Vatican, selon le ministère des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. Attention, toutefois, de bien vous renseigner si le pays européen dans lequel vous envisagez de vous rendre n'a pas fermé ses frontières. De plus, un test PCR négatif est exigé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'UE, "à l'exception des travailleurs transfrontaliers" par voie maritime, aérienne et terrestre. Le Quai d'Orsay rappelle cependant sur son site internet que les déplacements entre pays européens sont "totalement et strictement déconseillés", et ce "jusqu'à nouvel ordre". Retrouvez ci-dessous le tableau comprenant les conditions d'entrée dans les principaux pays d'Europe. Les informations complètes sont à retrouver sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Pays Conditions d'entrée Belgique Les voyages essentiels sont interdits à destination et en provenance de Belgique jusqu'au 1er mars 2021. Seuls les déplacements professionnels sont autorisés mais soumis à un test PCR négatif de moins de 72h et à une quarantaine obligatoire de 10 jours. Allemagne Les voyageurs français se rendant en Allemagne ont pour obligation d'informer les autorités sanitaires locales de leur entrée sur le territoire, de passer un test PCR ou antigénique 48h avant l'arrivée, d'observer une quarantaine de 10 jours à domicile et d'informer les autorités sanitaires de toute apparition de symptômes. Espagne Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par voie aérienne doit compléter un formulaire personnel et non transférable. Un test PCR négatif de moins de 72h doit être présenté au moment de l'embarquement. Aucune mise en quarantaine n'est en vigueur à l'entrée sur le territoire espagnol. Portugal Les déplacements vers le Portugal sont strictement limités depuis le 31 janvier 2021. Vous devrez obligatoirement présenter un test PCR négatif de moins de 72h avant d'embarquer. Aucune mise en quarantaine n'est en vigueur à l'entrée sur le territoire portugais. Italie Les voyageurs français se rendant en Italie ont pour obligation de se signaler dès leur arrivée à l'autorité sanitaire régionale, de présenter le résultat négatif d'un test PCR ou antigénique de moins de 48h. Les voyageurs ne pouvant pas présenter ce test devront effectuer une quatorzaine en Italie. Grèce Les voyageurs français sont autorisés en Grèce, mais devront obligatoirement remplir un formulaire en ligne au moins 48h avant le voyage et présenter à l'embarquement les résultats rédigés en anglais d'un test PCR négatif de moins de 72h. Suisse Les voyageurs français arrivant en Suisse par avion doivent présenter un test PCR négatif. Pour les personnes en provenance de la région PACA, une quarantaine de 10 jours est désormais obligatoire en plus d'un test PCR négatif de moins de 72h. Royaume-Uni Les voyageurs français sont soumis à l'obligation de disposer du résultat d'un test PCR négatif de moins de 72h. Toutefois, les déplacements vers le Royaume-Uni restent fortement déconseillés.

Depuis le 31 janvier 2021, il n'est plus possible de voyager à destination ou en provenance d'un pays hors Union européenne, sauf pour des motifs impérieux bien spécifiques : motif sanitaire impérieux (urgence médicale vitale), motif familial ou d'ordre personnel (décès d'un membre de la famille en ligne directe d'un frère ou d'une sœur, visite à une personne dont le pronostic vital est engagé ou encore convocation par une autorité judiciaire ou administrative) et motifs impérieux professionnels (missions indispensables à une activité économique, professionnel de santé concourant à la lutte contre le Covid-19, missions ponctuelles du secteur public ou encore sportifs professionnels de haut niveau pour la participation à des rencontres sportives). Dans tous les cas, une attestation de voyage doit être remplie et associée à la présentation du résultat d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures.