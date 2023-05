Une hôtesse de l'air donne l'astuce pour obtenir un surclassement gratuit en première classe... et tout dépend de la rangée dans laquelle vous êtes assis !

"Cela fonctionne plus de 99% du temps", assure cette hôtesse de l'air qui donne deux combines méconnues pour obtenir un surclassement en première classe, le tout totalement gratuit !

Voyager une fois dans sa vie en première classe d'une prestigieuse compagnie aérienne est le rêve de beaucoup de voyageurs passionnés (ou non) d'aviation. Un rêve impossible pour le commun des mortels au vu des prix pratiqués ? Pas si sûr ! Une hôtesse de l'air vient de partager une astuce bon plan pour obtenir un siège en première classe lors de votre prochain vol. Le tout gratuitement !

@Cierra_mist est une hôtesse de l'air particulièrement active sur les réseaux sociaux où elle partage ses petites astuces, ses coups de gueule contre certains passagers indélicats et livre quelques secrets sur les compagnies aériennes... Dans une récente vidéo, visionnée plus de 150 000 fois sur son compte TikTok, elle annonce cash : "Voici comment obtenir gratuitement une place en première classe lors de votre prochain vol."

Le premier conseil peut paraître incongru mais il est décisif : choisir soigneusement son siège. La plupart des compagnies offrent cette option (parfois payante) mais elle peut rapporter gros selon elle. "Vous pourriez penser que c'est très étrange", admet-elle avant d'en expliquer les raisons. "Sur les vols qui ne sont pas complets, nous devons déplacer des passagers pour des raisons de poids et d'équilibre, et lorsque nous le faisons, cela se fait généralement de l'arrière vers l'avant." Logique, puisqu'il s'agit alors de mieux répartir les masses de l'avion.

"Cela fonctionne plus de 99 % du temps."

Oui mais quel intérêt alors de vous installer à l'arrière ? Justement pour être déplacé ! "Si c'est le cas, les hôtesses de l'air choisiront les personnes tout à l'arrière de façon à pouvoir s'y asseoir après leur service." Logique selon cette hôtesse de l'air qui rappelle : "il est bien plus confortable de s'asseoir sur ces sièges que sur le siège d'appoint", d'ordinaire dévolu au personel de bord. Vous les avez forcément déjà vus, ce sont ceux près des toilettes ou de la cabine de pilotage et qui possèdent des ceintures spéciales. Et l'hôtesse l'assure, les passagers ainsi déplacés finissent régulièrement en première classe...

Une autre astuce est plus fréquente mais aussi moins agréable. L'hôtesse de l'air encourage ainsi les passagers qui ne sont pas particulièrement presser à se montrer volontaire en cas de surbooking. "Si vous êtes sur un vol complet, écoutez les agents de la porte d'embarquement qui annoncent que le vol est surréservé et qu'ils ont besoin de volontaires pour être réaffectés." Il est alors temps de vous signaler et de tenter le pari. "Lorsque l'agent vous réaffecte sur le prochain vol, assurez-vous qu'il vous place en première classe pour compenser le temps perdu parce que vous avez été débarqué de votre vol." Cela vous paraît étonnant voire impossible ? L'hôtesse de l'air l'assure : "Cela fonctionne plus de 99 % du temps."