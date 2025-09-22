Cette compagnie aérienne interdit un objet indispensable à bord de tous ses vols à partir d'octobre

Cette nouvelle règle entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2025, bouleversant les habitudes des passagers.

Vents forts, orages, collisions, défaillances mécaniques ou encore passagers indisciplinés... Il est bien connu que les conditions météorologiques défavorables ou les erreurs humaines mettent les avions en danger. Mais il existe un problème de sécurité majeur moins connu qui a tendance à se multiplier, poussant l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde à prendre une mesure radicale.

Pour les Français, cette compagnie aérienne est souvent la meilleure option pour se rendre en Thaïlande, à Dubaï, aux Maldives ou en Afrique du Sud, réputée pour son excellente expérience à bord en matière de confort, restauration et divertissements proposés. C'est donc la compagnie Emirates, toujours plus soucieuse d'assurer la sécurité de ses vols, qui a annoncé qu'à partir du 1er octobre 2025, ses passagers ne seraient plus autorisés à utiliser cet outil quasi indispensable :

"Ces dernières années, le nombre de clients utilisant des batteries externes a considérablement augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'incidents liés aux batteries au lithium à bord des vols dans l'ensemble du secteur aéronautique", a annoncé dans un communiqué la compagnie aérienne des Émirats arabes unis. En effet, ces alimentations qui utilisent des batteries au lithium-ion, quand elles sont endommagées ou surchargées, peuvent entraîner le phénomène d'emballement thermique : une surchauffe incontrôlable qui peut provoquer un incendie, une explosion et la libération de gaz toxiques.

Fini donc les chargeurs portables utilisés en plein vol, qui permettent aux passagers de charger leurs appareils pour regarder des films ou écouter de la musique, ou simplement de ne pas arriver à destination avec un téléphone déchargé ! Si la compagnie aérienne explique que les passagers pourront emporter une batterie externe d'une capacité maximale de 100 watts-heure, elle devra rester éteinte durant toute la durée du vol et il sera également interdit de recharger les batteries externes sur les prises de courant de l'avion.

Afin de garantir leur accessibilité en cas d'incident, ces appareils devront être rangés sous le siège ou dans la poche du siège. Emirates explique qu'ils seront interdits dans les compartiments à bagages supérieurs ou en soute.