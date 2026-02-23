"Ma famille a voyagé pendant 13 heures en classe affaires" : voici ce que nous avons adoré et ce qui nous a déçus

Une experte voyage a testé la célèbre Business Class de Singapore Airlines avec sa famille. Elle livre une réalité qui n'est pas toujours celle des brochures papier.

Souvent sacrée "meilleure classe affaires du monde", la réputation de la compagnie aérienne Singapore Airlines n'est plus à faire. Mais que vaut réellement cette promesse de luxe quand on voyage avec un enfant de 7 ans sur un vol de 13 heures ? La journaliste voyage Jordi Lippe-McGraw a voulu passer le mythe au crash-test entre Copenhague et Singapour avec sa petite famille. Entre latte crémeux et nuits agitées, elle livre son verdict sans filtre.

En utilisant ses points de fidélité (80 000 points American Express) pour s'offrir ce vol qui coûte normalement près de 15 000 dollars, Jordi a réglé l'addition avec seulement 300 dollars de taxes et frais pour 3 personnes. "Le confort n'était pas un luxe, mais une nécessité avec un enfant de 7 ans", raconte-t-elle dans les colonnes de Business Insider.

Siège de classe affaires à bord d'un Airbus A350 de Singapore Airlines. © Heorshe - stock.adobe.com

A bord, l'espace est royal : des rangements partout pour éviter de fouiller dans son sac et des casques à réduction de bruit qui isolent totalement du vrombissement des réacteurs. Et c'est sur le plateau que la compagnie marque des points décisifs. Loin des barquettes industrielles, Jordi décrit une expérience digne d'une grande table. Au menu : poulet farci aux champignons et pommes de terre et joue de bœuf braisée fondante à l'orientale. C'était "d'une qualité étonnamment digne d'un restaurant", confie la journaliste.

Le vrai plus pour les parents ? Un menu à la carte (sandwich, soupe aux œufs ou petites collations) disponible à toute heure pour combler les faims imprévues d'un enfant en dehors des services officiels. Et le matin, le graal : un vrai latte onctueux servi dans une tasse en porcelaine. Un détail qui change tout après une nuit passée dans les airs.

Repas en classe affaires à bord de l'Airbus A350 de Singapore Airlines. © miles_around - stock.adobe.com

Mais tout n'est pas parfait au pays des nuages. Le point noir de l'expérience réside paradoxalement dans le sommeil. Contrairement aux sièges qui s'inclinent d'un simple bouton, la transformation des sièges en lits est manuelle. "Nous avons dû nous lever et demander à l'hôtesse de retourner le siège pour le transformer en lit. Pas idéal quand on est à moitié endormi", regrette-t-elle. Une fois installé, le matelas s'avère beaucoup trop ferme, et le repose-pieds en angle impose une position diagonale inconfortable pour les adultes. Si son fils a dormi comme un loir, les parents, eux, ont enchaîné les micro-réveils.

Une expérience à renouveler ? Pour Jordi, la réponse est oui, mais uniquement grâce aux points. Arriver à Singapour frais et prêt à explorer la ville est une récompense ultime, mais les défauts de l'assise ne justifient pas, selon elle, un tarif à 5 chiffres. "Ce vol valait absolument la peine d'utiliser des points, mais je ne paierais pas le prix fort", conclut-elle. En résumé : un service impeccable et des repas savoureux mais un lit qui manque encore de moelleux pour frôler la perfection.