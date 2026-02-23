Cet acteur, légende du cinéma, fêtera bientôt ses 100 ans. Il a changé son nom et a remporté deux Oscars

Cette célébrité aura 100 ans en 2026, elle reste encore une figure d'Hollywood.

Rares sont les figures d'Hollywood à atteindre le centenaire. Après Dick Van Dyke en décembre, une autre légende du cinéma va passer ce cap au cours de l'année 2026. Réalisateur de renom, mais aussi acteur, producteur, scénariste et compositeur, on lui doit notamment une comédie devenue une pièce de théâtre iconique, qui a eu un franc succès auprès du public parisien ces dernières années.

Mel Brooks fête ses 100 ans le 28 juin 2026. Celui qui est né sous le nom de Melvin Kaminsky en 1926 a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière et fait partie du club très fermé des personnes à avoir remporté l'EGOT : les quatre récompenses américaines majeures (Oscars pour le cinéma, Emmy pour la télévision, Tony pour le théâtre et Grammy pour la musique). C'est dire l'exploit, le travail et le talent que requierent un tel accomplissement.

© John Salangsang/Shutterstock/SIPA (publiée le 08/01/2026)

Le premier film réalisé par Mel Brooks est également l'un de ses grands succès : Les Producteurs. Les spectateurs y suivent un producteur véreux et un comptable. Leur objectif : monter une comédie musicale désastreuse à Broadway pour échapper au fisc. Ils décident alors de monter une pièce faite pour être un fiasco : "Le Printemps d'Hitler".

Cette comédie de 1968 est un succès et devient par la suite une comédie musicale à Broadway en 2001. La pièce a d'ailleurs été remise au goût du jour par Alexis Michalik en 2021 à Paris. Les Producteurs ont permis à Mel Brooks de remporter les plus grandes récompenses de sa carrière : l'Oscar du meilleur scénario original en 1969, le Grammy du meilleur album de comédie musicale ou trois Tony Awards en 2001.

Mel Brooks s'est également distingué avec Frankenstein Junior, Le Shérif est en prison, La folle histoire du monde, des comédies qui assoient son statut à Hollywood. On le connaît également pour le rôle de l'oncle Phil dans la série Dingue de toi, pour lequel il a remporté trois Emmy Awards sur trois années consécutives. Il a également remporté un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2004. Le centenaire ne sera qu'un accomplissement supplémentaire pour une figure très singulière du paysage hollywoodien.