Il fait plus chaud dans ces villes françaises que dans le désert du Sahara : l'autre donnée sur la vague de chaleur

Les températures se sont envolées ce mardi en France. À Nantes, en Loire-Atlantique, il a fait plus chaud que dans plusieurs localités du désert du Sahara.

La chaleur étouffe la France et ce mardi 26 mai, huit départements sont placés en vigilance orange canicule. Plusieurs jours de forte chaleur sont encore prévus sur le territoire qui subit la canicule la plus précoce de son histoire, puisque des vigilances n'avaient jamais été enregistrées pour un mois de mai jusqu'à ce lundi.

Dans l'ouest, la chaleur est plombante. Justement, quelques grandes villes font partie des territoires particulièrement touchés par la chaleur intense : Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon. À l'origine de cet épisode : un flux d'air chaud remontant depuis le Maroc et bloqué sur la France. Ce dôme de chaleur agit comme un couvercle, empêchant toute baisse significative des températures.

Dans ces villes, le mercure affichait entre 33 et 35 degrés ce mardi à 14h30. Une chaleur "précoce" qui peut être difficile à supporter car les organismes ne sont "pas encore acclimatés", explique La chaîne météo. Le risque de "déshydratation, de fatigue ou de malaise augmente, notamment pour les personnes fragiles", précise-t-on. Plus étonnant, les températures sont parfois plus élevées en France que dans le désert du Sahara !

Une information qui pourrait prêter à sourire, pourtant, elle est tout à fait sérieuse. Nous avons sélectionné des données comparables, à horaire semblable (14h30 ce mardi 26 mai) dans différentes localités du Sahara, en Algérie et en Libye. Force est de constater qu'il a fait plus chaud en France que dans ces quelques villes du désert du Sahara et cela n'a rien de réjouissant, bien au contraire.

Windy.com © Windy.com

Dans la commune d'El Menia (Algérie), le thermomètre n'avait pas dépassé les 31 degrés alors qu'au même moment, à Nantes, il grimpait déjà à 33 degrés, selon le radar météo mondial animé, Windy. Dans cette localité du désert algérien, un record de chaleur avait été battu en juillet 2021 avec 49,1 degrés, preuve que l'on parle d'une ville qui connait la chaleur. Même constatation à Hassi Chebada, toujours en Algérie, avec 31 degrés relevés ce mardi en début d'après-midi, soit deux degrés de moins qu'à Nantes ou Rennes.

Windy.com © Windy.com

L'Algérie n'est pas le seul pays dans lequel les températures relevées sont moins élevées qu'en France. En effet, Houn - une ville située dans le centre de la Libye dans la région du Fezzan - enregistrait ce mardi à 14h30 une température de 28 degrés, soit trois de moins que Nantes ou Lyon. À Tazerbo, dans le désert libyen, le mercure a atteint 31 degrés à la même heure. Certes, nous ne comparons ici qu'avec des villes aménagées, de types oasis (pas avec les dunes de sables), mais qui sont tout de même situées dans des zones de climat désertiques.