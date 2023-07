Le continent africain se "déchire" et pourrait être coupé en deux selon les géologues

L'est du continent africain est marqué par une importante faille qui pourrait, à terme, développer l'ouverture d'un nouvel océan.

Les formes des mers et des continents évoluent et varient au fil des siècles. Et une évolution caractéristique de la formation d'un nouvel océan serait ne train de se dérouler, en ce moment même, sous les yeux attentionnés des chercheurs. Un rift est en effet en cours de formation sur le continent africain. Un rift se signale d'abord par l'apparition d'une faille sur la croûte terrestre. Puis au fils de plusieurs millions d'années, cette faille peut déchirer des zones aussi grandes qu'un continent. L'eau des océans peut alors s'y déverser et créer une nouvelle mer. Le rift de l'Afar est le seul présent sur Terre de nos jours qui risque de s'ouvrir à l'eau.

Des chercheurs de Virginia Tech aux États-Unis ont mené une étude approfondie sur le système de fissures du rift est-africain en utilisant divers modèles informatiques et des instruments GPS sur une période de plus de 12 années. Leurs résultats, publiés dans le Journal of Geophysical Research, montrent qu'au niveau du rift, la croûte terrestre s'amincit et forme un fossé d'effondrement sous l'action de forces d'étirement.

Quand devrait apparaître ce nouvel océan ?

Selon des spécialistes cités dans la Geological Society of London, cette énorme dépression pourrait prochainement diviser l'Afrique. La fissure impressionnante présente deux ensembles de fractures parallèles dans la croûte terrestre : le rift oriental, qui traverse l'Éthiopie et le Kenya et le rift occidental, qui s'étend en arc de cercle de l'Ouganda au Malawi.

Le système du rift est-africain superposé aux plateaux éthiopien et est-africain (image de la NASA SRTM, résolution de 250 m). © NASA

Cependant, l'issue de ce rift, apparu il y a 25 millions d'années, pose encore de nombreuses questions. Selon les géologues, lors de l'étirement ou de la rupture, la déformation accompagnant le rift est-africain devrait suivre des schémas directionnels prévisibles par rapport au rift. Cela se traduirait par la séparation de la Corne d'Afrique du continent africain dans plusieurs dizaines de millions d'années. La Somalie, la Tanzanie, le Kenya et une large partie de l'Ethiopie seraient alors concernés.

Dans leur étude récente, les chercheurs américains ont utilisé des modèles 3D pour explorer les processus à l'origine du système de rift est-africain. Mais selon le CNRS, "il faudra encore de nombreuses campagnes d'observation pour percer les mystères de l'ouverture du futur océan, tout en assurant la protection des écosystèmes et activités alentours."