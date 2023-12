Alerte, les huitres venant de cette zone de production française interdites à la consommation !

La pêche, le ramassage et la vente d'huîtres sont tout simplement interdits dans un zone de production d'huîtres très reconnue. Un coup dur pour les ostréiculteurs et une immense déception pour les clients.

Les fêtes de fin d'année sont là ! Une tradition souvent accompagnée de grands repas partagés en famille, et cette année n'échappera pas à la règle. Foie gras, saumon, chapon, dinde, bûche de Noël... Autant de mets d'exception qui devraient se retrouver sur les tables des Français pour les fêtes. Cette année, certains incontournables de Noël, les huîtres, seront aussi dégustés par des millions de Français. Ce fruit de mer permet bien souvent d'ouvrir les hostilités de la meilleure des manières avant d'attaquer le plat de résistance.

Mais, à moins d'une semaine de Noël, certains producteurs accusent le coup : une région française bien précise est touchée par des restrictions de grande ampleur. La pêche, le ramassage, le transport, le stockage et la vente d'huîtres sont tout simplement interdits dans cette zone côtière. Où exactement ? La zone de production d'huîtres concernée est celle du nord de la baie de Bourgneuf, entre l'île de Noirmoutier et Pornic. La décision a été prise par le préfet de Loire-Atlantique et l'arrêté est toujours effectif. Que ce soit pour les ostréiculteurs ou les clients gourmets, il faudra se rabattre sur d'autres producteurs non concernés par cette interdiction pour faire ses achats en catastrophe. En raison de la forte demande à cette période de l'année, certains habitants de Loire-Atlantique pourraient être contraints de faire une croix sur les huîtres cette année.

Pourquoi le préfet a-t-il pris une telle décision ? Les autorités ont été alerté d'une intoxication alimentaire touchant une quarantaine de personnes, survenue en Vendée le 9 décembre, et liée à la consommation de ces huitres. Dans le même temps, un "norovirus" a été identifié, principale cause de gastroentérite aigüe sur au moins deux personnes d'après l'Anses. Pour des raisons de sécurité sanitaire, les restrictions ont été prises pour protéger les consommateurs.

Au total, pas moins de 20 conchyliculteurs sont touchés. Les professionnels du secteur doivent procéder au retrait des coquillages mis sur le marché depuis le 6 décembre dernier. Un manque à gagner considérable pour eux, et un potentiel casse-tête pour les habitants du coin qui se faisaient un plaisir de passer commande pour se délecter le soir du réveillon. Les coquillages dont l'origine géographique n'est pas connue ou incertaine sont dans le même cas. Ils ne pourront plus être proposés à la consommation.

C'est la double peine pour ses professionnels qui ont travaillé d'arrache pied pour pouvoir proposer de tels produits à leurs clients. De nombreuses commandes étaient déjà passées et le personnel embauché pour traiter cette quantité impressionnante de commandes. "Vous vous rendez-compte, avec un coup comme ça, on mange une carrière !", a réagi Dominique, ostréiculteur à La Bernerie-en-Retz, auprès de France 3. Ce seul professionnel réalise la moitié de son chiffre d'affaires durant les fêtes, en écoulant 40 à 50 tonnes d'huitres. "Maintenant il nous reste à remettre les huîtres dans l'eau et à racheter des produits provenant d'autres zones, sinon on n'a plus qu'à fermer la porte !", ajoute-t-il.