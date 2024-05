À la fois exceptionnelle et terrible, la façon dont est mort ce très rare caméléon émeut les scientifiques

Les derniers instants de ce caméléon de Madagascar offrent une séquence exceptionnelle qu'un documentaire a pu capter.

Des images époustouflantes. C'est une espèce extrêmement rare qu'il est possible d'apercevoir sur l'île de Madagascar, le caméléon Furcifer labordi. Il est connu pour avoir l'une des espérances de vie les plus courtes de tous les vertébrés à quatre pattes. Il ne vit que quatre à cinq mois. En réalité, il passe davantage de temps à se développer à l'intérieur de l'œuf, environ huit à neuf mois. Mais sa principale caractéristique est encore plus étonnante. À la fois fantastique et terrible.

Les femelles de cette espèce meurent après avoir pondu puis recouvert de terre leurs œufs. Les mâles, eux, meurent avant l'arrivée de la saison sèche, après avoir dépensé toute leur énergie pour avoir une chance de se reproduire. Les dernières minutes sur Terre des femelles sont simplement ahurissantes. Et c'est ce que l'on découvre dans le documentaire Big Little Journeys qui a été diffusé sur PBS. En partant petit à petit, et pour toujours, l'animal se met à changer de couleur avec des teintes et des effets indescriptibles pour offrir un spectacle grandiose jamais observé auparavant. Une éruption de couleurs sublimes se met à défiler sur le corps du caméléon jusqu'à son dernier souffle, comme il est possible de l'observer dans cette vidéo.

Pour le bien et l'intérêt du film, l'équipe de production espérait filmer le cycle de vie complet de cette espèce encore méconnue à travers le monde. Pourtant, le personnel a remarqué qu'une femelle qui venait de pondre "avait ralenti et semblait s'affaiblir". Alors que l'équipe s'était absentée deux petites heures, à leur retour, le caméléon était malheureusement mort. Dans ce malheur, une caméra timelapse avait été installée pour suivre les moindres faits et gestes de l'animal. "En visionnant les images, nous avons été étonnés et émus par le spectacle coloré qui avait été filmé – quelque chose que les scientifiques n'avaient jamais observé dans la nature auparavant", se rappellent Valeria Fabbri-Kennedy, la productrice de la série et Chris Raxworthy, herpétologue au Musée américain d'histoire naturelle chez Live Science.

Effectivement, le spectacle est grandiose malgré la difficulté de la séquence et la mort de l'animal. On y voit la femelle dans les derniers instants de vie. Les couleurs qui s'emparent de son corps explosent comme un véritable feu d'artifice dans la pénombre. Mais alors, comment cela est-il possible ? En réalité, "la peau des caméléons change de couleur en dilatant et en contractant des cellules spéciales contenant des nanocristaux, un processus qui modifie la façon dont elles réfléchissent la lumière. Pendant la mort, les signaux nerveux continuent de transmettre et de modifier la forme des cellules de la peau, créant ainsi les motifs technicolor chaotiques qui ont été capturés" concluent la productrice et le spécialiste. Ce qui offre un spectacle unique et une mort qui n'a aucun équivalent dans le monde animal.