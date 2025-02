Musée du Louvre : bientôt un billet supplémentaire pour voir la Joconde ?

Le Musée du Louvre sera bien rénové et on en sait déjà un peu plus sur les modifications à venir. La Joconde devrait être déplacée et un billet supplémentaire sera demandé pour y avoir accès.

Les visiteurs du Louvre vont peut-être pouvoir admirer la Joconde sans être au milieu d'une foule, loin du tableau, avec des dizaines de téléphones qui photographient l'œuvre d'ici quelques années. En effet, suite à l'alerte qu'a lancée Rachida Dati sur l'état du musée, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces sur les rénovations du Louvre fin janvier. Laurence des Cars, la présidente du Louvre, a fait des précisions ce dimanche 2 février, au micro de France Inter, à propos du chantier qui devrait prendre fin en 2031.

"L'idée, c'est d'avoir un billet Louvre qui vous donne accès aux collections permanentes et aux expositions", a-t-elle expliqué à nos confrères, "si vous souhaitez voir la Joconde, ce sera ce billet plus l'accès à la Joconde".

Deux billets distincts

À la fin des travaux, un visiteur qui souhaite avoir accès au musée et voir la Joconde devra donc prendre deux billets. On ne connaît pas encore le prix de ces derniers. Mais ceux qui connaissent bien le musée du Louvre se rendent bien compte qu'en l'état, il est difficile de limiter l'accès à l'œuvre de De Vinci une fois entré dans le musée. En effet, le tableau est au milieu d'une salle dans laquelle sont exposées d'autres peintures.

Alors, la Joconde devrait être déplacée afin d'être "accessible de manière autonome par rapport au reste du musée et dotée pour cette raison d'un titre d'accès propre", avait expliqué Emmanuel Macron. Elle sera "probablement sous la Cour carrée", a indiqué Laurence des Cars, pour "un espace dédié qui permettra aux visiteurs de regarder enfin sereinement ce tableau". La directrice du musée a également dit "assumer le statut exceptionnel de la Joconde".