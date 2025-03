Les femmes ne seraient pas prises au sérieux par leur médecin, selon une étude

51% des femmes estiment que leurs symptômes ont été minimisés par leur médecin. Un chiffre qui montre que les biais existent et perdurent dans la santé.

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une étude a été réalisée par l'institut Ipsos pour la Fédération hospitalière de France, et révélée par BFMTV, afin de montrer que des inégalités de genre persistent dans la prise en charge médicale. Selon cette étude, des "biais sexistes" persistent chez les professionnels de santé.

51% des femmes interrogées considèrent que les symptômes décrits à leur soignant ont été "au moins une fois minimisés ou non pris au sérieux parce qu'elles sont des femmes". Elles sont également plus d'un tiers (34%) à affirmer avoir reçu des "commentaires inappropriés sur leur apparence physique ou leur vie personnelle" par un médecin.

Une vision genrée de la santé

Cela fait maintenant plusieurs années que des collectifs et associations luttent pour une meilleure prise en charge des femmes dans la santé. Selon l'étude, des stéréotypes de genre viennent perturber la prise en charge médicale des femmes. Elles sont 42% à dire que leurs symptômes ont "au moins une fois été attribués à des causes psychologiques et hormonales sans investigation approfondie".

L'étude déplore que "la santé des femmes reste marquée par des stigmates d'une médecine pensée par et pour les hommes". On note alors une "surmortalité" due à des maladies cardiovasculaires chez les femmes à cause de "retards de prise en charge systématiques".