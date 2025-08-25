Cette école européenne est la plus chère du monde, ce qu'on y apprend est vraiment spécial

Réputée pour son approche "innovante" de l'éducation, cette école est la plus chère du monde.

C'est un secret pour personne, les établissements d'enseignement privé demandent généralement un sacré budget. Mais savez-vous quel est le prix pour étudier dans l'école la plus chère du monde ? Attention, cela devrait dépasser toutes vos espérances. Et cette école est bien plus coûteuse que la célèbre université américaine d'Harvard, pour laquelle il faut tout de même débourser la coquette somme de 80 000 dollars chaque année.

L'école la plus chère du monde se situe en Suisse. Il s'agit de l'Institut Auf dem Rosenberg. Cette école fondée en 1889 compte 300 élèves issus de plus de 50 nationalités différentes. Avec son "approche éducative individuelle", l'école se targue de créer un "environnement pédagogique et social idéal", pour ses élèves. Cet établissement propose plus de 100 co-programmes et cours de sports différents.

Elle base son enseignement sur le développement du caractère avec une philosophie orientée vers des valeurs d'intégrité, d'empathie et de responsabilité sociale. Ce qui la différencie d'une école ou d'un pensionnat classique. L'école accepte les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 18 ans.

8 élèves par classes et un studio d'enregistrement musical

Réputée pour son approche "innovante" de l'éducation, l'Institut Auf dem Rosenberg propose un apprentissage sans distinction d'âge, des emplois du temps 100 % personnalisés avec des "combinaisons de matières presque illimitées", peut-on lire sur le site officiel de l'établissement. Plusieurs plans de développement individuel élaborés sur mesure pour chaque élève en fonction de ses objectifs personnels, de ses points forts et de ses ambitions pour l'avenir sont également au programme.

Concernant l'hébergement, il s'agit là d'un internat de pointe avec "un accompagnement pastoral primé". Les options culinaires sont d'un "niveau supérieur", et les programmes d'enrichissement complets avec des "partenariats industriels innovants". Un laboratoire créatif, un studio d'enregistrement musical, une application étudiante sont à la disposition des élèves. L'accompagnement y est proposé au cas par cas : le classes sont en moyenne composées de 8 élèves avec un mentor dédié pour chaque élève. Des "séances quotidiennes de révision et de consultation pour tous les groupes de matières" sont dispensées.

"Nous vivons dans une époque dynamique et fascinante, pendant laquelle notre monde évolue rapidement. Nous considérons, qu'il est notre devoir de préparer nos élèves à leur futur et de saisir les chances qui y sont liées avec confiance et optimisme", assure l'école. Mais tout cela à un prix, et il n'est pas à la portée de toutes les bourses : 183 000 dollars par an, soit 160 000 euros par année d'enseignement. Le prix de la réussite ?