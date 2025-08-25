La date de la rentrée scolaire est décalée pour des milliers d'élèves

La rentrée scolaire, c'est pour bientôt ! La date, fixée au lundi 1er septembre, ne concernera pas tous les élèves français. Certains ont droit à des vacances prolongées.

La rentrée scolaire approche. Elle est fixée au lundi 1er septembre 2025, après deux mois de vacances, et ce que ce soit pour la zone A, B ou C. La prochaine pause interviendra du 18 octobre au 2 novembre. Les élèves vont reprendre le chemin de l'école et découvrir leur nouvelle classe. Il est donc encore temps de faire les dernières courses pour les fournitures. Les professeurs quant à eux sont attendus dès le vendredi 29 août afin de préparer la rentrée.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les élèves ont déjà repris les cours. A la Réunion, la rentrée a eu lieu le 19 août dernier et encore une semaine plus tôt pour la Polynésie française. Pour Mayotte, c'est ce lundi 25 août que les élèves retrouvent les bancs de l'école. Ce décalage est lié à des besoins organisationnels ainsi qu'au climat. D'autres élèves français auront cependant le droit à un jour de plus de vacances en septembre, et ce dans deux départements.

Il s'agit de ceux qui constituent ensemble une région académique : la Corse, avec la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. Sur l'île de Beauté, la rentrée scolaire est, en effet, légèrement décalée, même si les cours s'étaient achevés le même jour que dans l'Hexagone, le vendredi 4 juillet dernier. Ils reprendront ainsi le mardi 2 septembre pour les élèves de la maternelle au lycée. La Corse comptait environ 47 000 élèves à la rentrée 2024 répartis sur 257 écoles, 31 collèges et 15 lycées. Les professeurs reprendront pour leur part le lundi 1er septembre.

De nouveau, c'est une question d'organisation locale. Cette spécificité n'est pas si étonnante : l'île de Beauté détermine aussi chaque année ses propres dates de vacances, qui ne sont pas toujours exactement les mêmes que sur le continent. Cette année, la collectivité a cependant décidé de s'aligner sur les vacances de la zone B, située au milieu des deux autres. Les prochaines vacances débuteront aussi le samedi 18 octobre.

Avant cette date de repos, les écoliers corses bénéficieront d'un premier jour férié qui leur est propre, le lundi 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge, comme le précise le site de l'académie. Ils commenceront donc l'année avec deux semaines réduites, sans travailler les lundis.