Australie : un message vieux de plus de 100 ans découvert dans une bouteille

C'est une découverte insolite qui va permettre de fantastiques avancées. Un peintre qui travaillait dans un phare a trouvé une bouteille renfermant un message à l'intérieur d'une cavité du mur. Celui-ci a été écrit en 1903.

Cette lettre a passé 122 ans dans une bouteille, elle-même cachée dans le mur d'un phare, en Tasmanie (Australie). L'incroyable découverte a eu lieu sur l'île de Bruny, à l'intérieur d'un des plus vieux phares de la région, celui de Cap Bruny, selon le Guardian. Un peintre, qui restaurait l'édifice, travaillait au niveau d'une cavité du mur, " à l'intérieur de la salle des lanternes - qui est la pièce au sommet du phare où se trouvent la lentille et le mécanisme d'éclairage ", explique Annita Waghorn, responsable du patrimoine historique du Tasmania Parks and Wildlife Service.

Cette dernière a rapidement été appelée par le peintre après son incroyable découverte : "C'était incroyablement excitant... C'était un tel mystère quand il s'agissait pour la première fois de savoir de quoi parlait le message et comment il s'était retrouvé dans cet endroit inaccessible à l'intérieur de la tour."

Le message a été extrait de la bouteille

Mais pas question pour l'homme de tenter de retirer le message lui-même. Une feuille vieille de plus d'un siècle risquerait de se déchirer, et il serait dommage de casser la bouteille en verre, qui est devenue une véritable pièce d'histoire.

Les conservateurs du Tasmanian Museum and Art Gallery l'ont alors extrait en un seul morceau. "On pouvait sentir l'excitation dans la salle lorsque la lettre est sortie en un seul morceau ", explique Annita Waghorn. Les conservateurs ont trouvé deux enveloppes contenant chacune une lettre écrite à la main. Celles-ci détaillaient les travaux réalisés sur le phare en 1903, après sa construction en 1838. Les lettres étaient signées J.R Meech, qui était inspecteur des phares de Tasmanie. Une telle découverte permettra d'en apprendre plus sur cet ancien édifice et d'enrichir " la riche histoire de l'île Bruny et du phare du cap Bruny ".