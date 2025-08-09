Alerte canicule : quels départements sont en vigilance orange ce week-end ?

La deuxième vague de canicule de l'été est bien en place et prend racine dans le sud de la France. Météo-France active l'alerte orange canicule dans la quasi-totalité des départements de la moitié sud ce week-end.

La seconde vague de canicule est bien là. Météo-France place 28 départements en vigilance orange canicule samedi 9 août et 40 pour le dimanche 10 août. Samedi, les départements concernés sont l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Charente, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Dimanche, les départements concernés par cette alerte orange seront l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Haute-Vienne et Andorre.

Selon les observations de Météo-France, "la vague de chaleur débutée" vendredi 8 août, "sur le sud-ouest et le centre-est de l'hexagone a donné en température maximale" 37,5°C à Valence et Lyon, 37,7°C à Albi, 36,5°C à Grenoble et 36,7°C à Toulouse.

Le mercure se rapproche des 40°C.

Cette canicule intense pourrait faire monter le thermomètre au-delà des 35°C, voire des 40°C ce week-end. Selon les prévisions de Météo-France, il devrait faire 38°C à Lyon, Montélimar et Vichy ce samedi 9 août. Le mercure devrait monter à 39°C à Perpignan dimanche. Des pointes à 40°C localement sont attendues.

Face à cette vague de canicule, il est important de rester vigilant. En effet, des incendies frappent le sud de la France depuis le début de l'été, et la chaleur accentue la sécheresse qui est un facteur de risque pour les départs de feu. Évitez de fumer dans la nature, ne mettez surtout pas vos mégots par terre, évitez les barbecues, les travaux et tout ce qui est source d'étincelle proche de la végétation. Il est également important de veiller sur les plus fragiles : les enfants, les personnes malades ou en situation de handicap et âgées. Veillez à vous protéger du soleil, avec de la crème solaire, des vêtements couvrants et un chapeau, ainsi qu'à vous hydrater très régulièrement. Attention également aux animaux qui peuvent souffrir de cette chaleur.