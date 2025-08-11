Canicule : quand est-ce que le pire sera passé ?

Une vague de chaleur qui pourrait battre tous les records… Depuis vendredi, une canicule intense touche la France. Quand ces fortes chaleurs vont-elles se terminer ?

Depuis vendredi 8 août, de fortes chaleurs touchent le pays. Un phénomène climatique qui pourrait battre tous les records. Dès lors, quand cette canicule compte-t-elle se terminer ? Sur son site internet, Météo France rappelle que treize départements sont touchés ce lundi par une vigilance rouge canicule. Parmi les départements touchés, on retrouve : Aude (11), Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Gers (32), Gironde (33), Haute-Garonne (31), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82). La vigilance rouge sera effective à partir de ce lundi à 12 h. D'autres départements sont aussi concernés par la chaleur intense mais en vigilance orange cette fois-ci, toujours d'après Météo France. Ainsi sont concernés les départements de la Vendée, Indre-et-Loire, Cher, Indre, Côte-d'Or, Nièvre, Doubs notamment. La vigilance s'appliquera à 12 h ce jour. Enfin, de nouveaux départements, en particulier dans le nord du pays, seront impactés par une vigilance jaune canicule.

En ce qui concerne le pic de la canicule, il est attendu entre lundi et mardi à l'échelle nationale. Il s'annonce particulièrement exceptionnel dans le Sud-Ouest. Demain, la situation météorologique pourrait voir la descente de la vigilance rouge à orange canicule vers 6 h le matin du mardi 12 août, comme l'indique Météo France. La vigilance orange canicule pour la Vendée (85) sera levée mardi à 6 h. Toutefois, l'épisode caniculaire n'est pas terminé. Pour voir la fin de ces chaleurs extrêmes par rapport à la normale de saison, il faudra patienter puisque l'organisme public de météo l'explique : "Cette chaleur devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine, au moins (week-end du 15 août)". La vigilance, quant à elle, est soumise à l'évolution des températures et pourrait encore changer au fil des jours.

"Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé"

Le site de Météo France souligne également que, du point de vue de la santé, "chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé". L'augmentation des températures peut aussi et surtout mettre en danger les personnes à risque. Les personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les personnes isolées doivent être particulièrement vigilantes. En outre, les sportifs et les personnes qui travaillent à l'extérieur devront aussi faire attention au coup de chaleur. Les enfants sont aussi particulièrement vulnérables.