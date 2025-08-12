Ces endroits en France échappent à la canicule, il n'y a pas que la Bretagne

Alors que ce mardi 12 et mercredi 13 août, une très grande partie du pays est touchée par une canicule intense, il existe encore en France des zones qui échappent à la chaleur.

Lors de l'épisode caniculaire au début de l'été 2025, presque toute la France avait été affectée par les fortes chaleurs d'été. La région bretonne avait toutefois été épargnée. Alors qu'un nouvel épisode caniculaire touche la France en ce milieu du mois d'août, la Bretagne est-elle le seul salut des personnes en quête d'un peu de fraîcheur ?

La Bretagne, et plus globalement toutes les zones proches des côtes de la Manche sont favorisées par des températures beaucoup plus clémentes que les 40 degrés mesurés dans les régions du Sud-Ouest par exemple. Ainsi, comme le montre Météo France, Brest dans le Finistère est un havre de fraîcheur ce mardi 12 août avec ses 23 degrés l'après-midi. Il en va de même pour Cherbourg dans le département de la Manche, qui connaît des températures très agréables cet après-midi avec 23 degrés également.

Par contre, si la température est bien moins chaude que dans le reste de la France, il faut s'attendre sur les côtes de la Manche a quelques nuages, ainsi que du vent. Des rafales à 50 km/h sont prévues ce mardi 12 août à Cherbourg. Il faut aussi prévoir un pull le soir et le matin, car les températures sont en dessous de 20 degrés.

Outre la Bretagne, il y a aussi les régions de la Loire-Atlantique, de la Normandie, de la Vendée et de la Charente qui sont moins touchées par les fortes chaleurs. En dehors du Nord-Est, il existe d'autres îlots de fraîcheur dans le pays comme l'explique le média RMC sur son site internet. Ainsi, les réservations vers des zones montagneuses françaises sont en hausse de 18 % pour la période estivale, et ce depuis janvier 2025.

Un nouveau genre de touristes

En raison des chaleurs étouffantes qui gagnent du terrain sur le territoire, un nouveau genre de touristes est apparu en France : ceux qui recherchent des températures dans les normales de saison. La Bretagne est par exemple de plus en plus plébiscitée l'été. Pour les locaux, cette nouvelle tendance n'est pas toujours facile à vivre, comme nous l'explique encore RMC, à qui un habitant a confié qu'il craignait qu'un nouvel afflux ne dénature l'atmosphère des lieux. Mais cela a un bon côté : cette nouvelle tendance touristique profite aux commerçants.