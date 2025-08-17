Vous prévoyez de prendre la route lundi pour échapper aux embouteillages ? Évitez ces routes et ces heures de départ

Le week-end du 15 août s'annonce particulièrement chargé sur les routes. Est-ce une bonne idée d'attendre le lundi 18 août pour prendre la route ?

Comme tous les ans, le week-end du 15 août s'annonce chargé sur les routes. De quoi donner l'idée à certains de décaler leur voyage au lundi 18 août par exemple. Un bon plan certes, mais certains axes et horaires restent malgré tout à éviter d'après Bison Futé.

Dans le sens des départs, la circulation sera "dense" sur les axes permettant de rejoindre la Méditerranée depuis l'Île-de-France et depuis le Sud-Ouest, sur l'A8, l'A9 et l'A61. Le tunnel du Mont-Blanc et son accès depuis la France vers l'Italie seront aussi encombrés. En revanche, la journée est classée verte au niveau national.

Côté retours, les routes dans le Sud-Est du pays seront très fréquentées, plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée du début à la fin de la journée. Des flux importants sont à attendre sur les autoroutes A7, A8, A9 et A6. Enfin, l'accès à la France depuis l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera très emprunté, en particulier entre le début d'après-midi et le début de soirée.

Difficultés de trafic du lundi 13 août © Bison Futé

Bison Futé recommande ainsi d'éviter ces axes à certains moments de la journée. Dans le sens des retours, il faudra éviter :

l'autoroute A9 entre l'Espagne et Orange de 11h à 19h,

l'A8 entre l'Italie et Le Luc, de 8h à 19h et à hauteur d'Aix-en-Provence, de 7h à 18h,

l'A7 entre Marseille et Orange, de 8h à 18h et entre Orange et Lyon, de 9h à 21h,

l'A6 entre Lyon et Beaune de 14h à 16h,

l'A61 entre Narbonne et Carcassonne, de 10h à 17h,

et le tunnel du Mont-Blanc entre l'Italie et la France, de 14h à 19h.

Du côté des départs, il faudra éviter l'A8 à hauteur d'Aix-en-Provence de 7h à 19h et entre Le Luc et l'Italie de 8h à 20h ; l'A9 entre Orange et Narbonne de 8h à 17h ; l'A61 entre Carcassonne et Narbonne de 10h à 17h ; et le tunnel du Mont-Blanc de 10h à 16h.

Les pires journées en termes de circulation au cours de ce week-end prolongé, selon les prévisions de Bison Futé, restent le samedi 16 et le dimanche 17 août. La journée de samedi est classée orange, voire rouge dans le sens des départs et rouge et noire dans le sens des retours. La journée de dimanche est classée orange au niveau national.