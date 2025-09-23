Le prix Ig Nobel récompense une performance scientifique : une recette parfaite mais simplissime de pâtes

Un chercheur italien en physique s'est vu décerné le prix lg Nobel pour une recette parfaite de pâtes, il en dévoile même les quantités exactes.

C'est la belle histoire de cette rentrée. Une recette simplissime de pâtes a remporté un prix plutôt inattendu, le 18 septembre dernier. Et elle est à mettre au crédit d'un chercheur italien en physique, et de ses différents travaux pour arriver à la recette ultime de la sauce parfaite des pâtes "cacio e pepe" : un plat italien traditionnel composé de pâtes, de pecorino et de poivre.

"Malgré la simplicité de sa composition, obtenir une texture et une onctuosité parfaites peut s'avérer complexe. Dans cette étude, nous explorons systématiquement le comportement des phases de la sauce cacio e pepe, en nous concentrant sur sa stabilité à des températures croissantes pour différentes proportions de fromage, d'eau et d'amidon", explique Fabrizio Olmeda, post-doctorant en physique à l'Institut des Sciences et Technologies d'Autriche (ISTA), dans un article de la revue Physics of Fluids.

Selon lui et ses collègues, c'est la concentration en amidon qui est "le facteur clé de la stabilité de la sauce". Grâce à leurs recherches, ils assurent présenter "une recette scientifiquement optimisée, issue de (leurs) découvertes, permettant une exécution toujours impeccable de ce plat classique". Bien leur en a pris : le prix Ig Nobel leur a été décerné le jeudi 18 septembre 2025 à Boston (Etats-Unis).

Ce prix célèbre la science avec humour en récompensant les recherches qui font sourire mais permettent tout de même une véritable réflexion. "Ma motivation sera toujours d'étudier les phénomènes qui me fascinent, même s'ils dépassent mon domaine d'expertise, la physique de la génomique unicellulaire", a déclaré le nouveau lauréat du prix Ig Nobel, dans le communiqué de presse de l'ISTA. "Le prix Ig Nobel est un magnifique hommage à ce credo. Au premier abord, la question de savoir comment préparer les pâtes Cacio e Pepe parfaites peut paraître saugrenue. Mais la véritable recherche est guidée par la curiosité, la créativité et le plaisir", assure-t-il.

Dans le communiqué, la recette exacte est même donnée ! Avec celle-ci, il est en principe impossible de rater votre plat. 4g de fécule (de pomme de terre ou de maïs), 40 ml d'eau (pour mélanger la fécule), 160 g de pecorino romano, 240 g de pâtes (idéalement des tonnarelli) et enfin, de l'eau de cuisson des pâtes, du sel et du bon poivre (selon vos goûts).

Le communiqué insiste bien sur le fait que le mélange des aliments nécessaires à la réalisation de cette sauce donne souvent un aspect "grumeleux". Les chercheurs mettent donc vraiment l'accent sur la bonne quantité d'amidon. "Il suffit de mélanger la poudre d'amidon (2 à 3% de la masse de fromage) à l'eau jusqu'à ce que celle-ci devienne claire et épaississe". Intégrez cette préparation au fromage à basse température pour que l'amidon "se lie aux protéines et évite la formation de grumeaux", et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à assaisonner à votre convenance, et vous obtiendrez les pâtes de vos rêves pour impressionner vos convives.