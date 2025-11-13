Des champignons contaminants sèment la panique, des arches de désinfection installées aux péages pour empêcher la propagation

Le Fusarium TR4, champignon ravageur pour les bananeraies, fait des ravages chez le premier exportateur mondial de bananes. Des mesures ont été prises afin d'empêcher le nuisible de pénétrer sur le territoire.

Peu de gens y pensent, mais les champignons peuvent avoir des conséquences terribles sur les fruits et légumes destinés à la vente et à la consommation. Le risque peut être considérable pour les filières qui se confrontent à la propagation de nuisibles de ce type. C'est d'ailleurs une menace que connaît bien le premier producteur mondial de bananes, l'Equateur.

Dans ce pays, les autorités ont détecté la présence du Fusarium TR4, un champignon tellurique dévastateur dans les plantations de bananes. Sa forte résistance - il peut vivre jusqu'à 30 ans dans le sol -, le rend extrêmement dangereux. Ce champignon s'attaque aux racines de la plante puis lui bloque toute absorption d'eau et de nutriments, ce qui la tue. Les agriculteurs sont souvent démunis. Ils utilisent toutefois, de manière encadrée, de l'ammonium quaternaire, un composé chimique utilisé comme désinfectant et nettoyant. Celui-ci agit sur le champignon en détruisant ses membranes cellulaires , empêchant ainsi sa propagation.

© Préfecture de Las Guayas

Le gouvernement équatorien a eu l'idée de déployer des arches de biosécurité aspergeant les véhicules à l'ammonium quaternaire. Ces arches ont été installées sur les routes, à un point stratégique : au péage de Puerto Inca à Naranjal, qui relie la province de Guayas à El Oro. La préfète de cette région, Marcela Aguiñaga, s'en est expliquée sur X : "Le fusarium affecte les cultures de bananes et de plantains. Il n'y a pas de cas à Guayas, mais il y en a à El Oro. C'est pourquoi nous avons installé un système de désinfection des véhicules au péage de Naranjal, à titre préventif".

Il y a quelques semaines, le ministre de l'Agriculture, Danilo Palacio, avait alerté les agriculteurs sur l'existence de ce foyer à Santa Rosa, tout en prenant des mesures drastiques pour contenir le fléau. Un cordon de surveillance de cinq kilomètres avait été mis en place pour empêcher la propagation du champignon dans d'autres zones de production.

La préfète de Guayas à El Oro a pris le temps d'expliquer le principe des portiques au péage, dans l'une de ses vidéos d'information habituelles, sur X : "Nous allumons des arroseurs et versons un mélange dans les pneus parce qu'ils transportent de la terre, et c'est là que ce champignon peut se développer", disait-elle.

L'Équateur est le quatrième pays de la région à signaler des cas de Fusarium race 4, après la Colombie (2019 et 2021), le Pérou (2021 et 2023), qui ont subi de très lourdes pertes, ainsi que le Venezuela (2023).