Bill Gates fait une déclaration stupéfiante sur le changement climatique

Le milliardaire, a déclaré dans un essai publié ce mardi 28 octobre, que les investissements dans la lutte contre le changement climatique doivent être détournés.

Investir dans le changement climatique ne serait plus la priorité de l'humanité selon Bill Gates. Dans un essai publié mardi 28 octobre par le milliardaire détaille les raisons pour lesquelles il faudrait plutôt accroître les investissements dans d'autres causes comme les maladies et la faim.

L'un des principaux défenseurs de la réduction des émissions de carbone répond à la communauté des militants pour le climat "apocalyptique". "Bien que le changement climatique ait de graves conséquences, notamment pour les populations des pays les plus pauvres, il ne mènera pas à la disparition de l'humanité", a écrit Bill Gates. Ainsi, selon le milliardaire, les ressources doivent être détournées de la lutte contre le changement climatique. À la place, il invite les philanthropes à investir dans d'autres efforts visant à prévenir les maladies et la faim.

Dans son essai, Bill Gates souligne néanmoins les progrès réalisables grâce aux investissements pour la cause climatique : "Nous devons continuer à soutenir les avancées qui aideront le monde à atteindre la neutralité carbone." Cependant, le milliardaire a déclaré que ces investissements étaient mal placés et que trop d'argent avait été investi dans des initiatives coûteuses et douteuses. "Le changement climatique, les maladies et la pauvreté sont des problèmes majeurs. Nous devons les traiter à la mesure des souffrances qu'ils causent", a-t-il conclu.

Son discours intervient à l'approche de la COP30 du mois prochain, un sommet mondial consacré à la lutte contre le changement climatique. Ce sommet serait selon le milliardaire "l'occasion de se recentrer sur un indicateur qui devrait compter encore plus que les émissions et le changement climatique : l'amélioration des conditions de vie". Ses écrits font aussi références aux coupes budgétaires de Donald Trump notamment la suppression de l'USAID, une organisation d'aide internationale qui fournissait aux pays étrangers 8 milliards de dollars d'aide annuelle contre la faim et les maladies.

Le milliardaire l'affirme, "notre objectif principal devrait être de prévenir les souffrances, en particulier celles des populations les plus démunies vivant dans les pays les plus pauvres." Il y a seulement deux ans, Bill Gates concentrait ses efforts et ses investissements dans des entreprises d'énergie propre et les lobbys. Il y a quelques semaines, lors d'une interview sur la chaîne CNBC, le milliardaire a déclaré que le retrait des investissements climatiques était une "immense déception", bien que nécessaire.