Trois milliardaires mangent dans un resto populaire : l'un paie sa tournée, un autre décide d'offrir encore plus

Trois milliardaires se sont rendus dans un restaurant pour manger du poulet frit et boire une bière bien fraîche. Ils ont décidé de régaler tous les clients.

La scène a de quoi surprendre, et pourtant. Les clients du restaurant "Kkanbu Chicken" à Séoul (Corée-du-Sud) n'ont pas dû en croire leurs yeux lorsqu'ils ont vu débarquer à une table trois milliardaires dont la fortune dépasse l'entendement. À eux trois, ils pèsent pas moins de 195 milliards de dollars.

Qu'est-ce que ces trois géants de l'industrie et de la tech sont venus faire ici, dans ce modeste restaurant ? Cette semaine, le PDG de Nvidia - géant des puces électroniques et de l'intelligence artificielle -, Jensen Huang, le président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong et le président exécutif de Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, ont partagé un moment de convivialité autour d'un classique de la cuisine sud-coréenne dans un restaurant plutôt populaire.

Les trois hommes se sont attablés dans ce restaurant spécialisé pour y déguster le fameux "chimaek", du poulet frit accompagné d'une bière bien fraîche. "J'adore le poulet frit et la bière avec mes amis, alors Kkanbu est l'endroit idéal, pas vrai ?", a lancé Jensen Huang aux passants lors de son arrivée devant l'établissement. Les trois hommes étaient réunis juste avant le sommet de l'APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) à Gyeongju. Un petit coup de com en somme.

Boulettes de fromage, bâtonnets, poulet frit, eau de riz de vie... Les trois hommes se sont visiblement régalés à en croire les mots de l'agence de presse Yonhap. Mais si leur simple présence était déjà un événement dans le restaurant, c'est plutôt ce qu'ils ont décidé de faire à la fin de leur repas, une fois rassasiés, qui a étonné les clients.

Le patron de Nvidia a tout simplement pris l'initiative d'offrir l'addition à tout le monde. Il a sonné la cloche dorée, pour signifier à tout le restaurant que le repas était "gratuit" ce soir. Mais ce n'est pas tout ! Chung Eui-sun a surenchéri en offrant une deuxième tournée générale. Une immense surprise pour les autres clients.

"Quelqu'un d'autre ? Du poulet frit ?" s'exclamait Jensen Huang en brandissant des paniers entiers de poulet, sous les applaudissements des clients du restaurant. "Les ailes de poulet étaient délicieuses. Vous êtes déjà venu ? C'est incroyable, n'est-ce pas ?", a même déclaré Huang lorsqu'on lui a demandé ce qu'il préférait dans ce restaurant typique de Séoul. Voilà un étonnant moment de partage et une drôle de surprise pour les clients de ce restaurant qui sont repartis le ventre plein, tout comme leur porte-monnaie.