Vague de froid : vers une nuit du 31 glaciale et des brouillards givrants, les départements les plus touchés

Cette fin d'année est particulièrement froide. Plusieurs départements sont en vigilance pour avalanche et neige et certains ont activé le plan grand froid. La nuit du 31 décembre risque d'être la plus froide enregistrée depuis une dizaine d'années.

Après un début de mois de décembre particulièrement doux, cette fin d'année s'annonce glaciale. Selon La chaîne météo, "la nuit du réveillon s'annonce comme la plus froide depuis 2016 avec un risque de brouillards givrants". À en croire les prévisions de Météo-France, cette nuit du 31 décembre sera effectivement glaciale. Il fera -5 °C à Vichy, -4 °C à Auxerre, Belfort et Limoges, -3 °C à Lyon, -2 °C à Alençon et Gap, -1 °C à Rennes et Tarbes, 0 °C à Metz et Toulouse. Les températures seront positives, par endroits. Il fera 1 °C à Paris, Rouen et Lille, 2 °C à Biarritz, 3 °C à Perpignan, 4 °C à Marseille et la température maximale de 6 °C est à attendre à Ajaccio et Nice. Du brouillard givrant est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi à Tours et Chaumont.

Météo-France a d'ailleurs placé plusieurs départements en vigilance jaune pour neige-verglas et avalanches : le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Territoire de Belfort (neige-verglas), la Savoie, les Hautes-Alpes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud (avalanches).

Un mort à cause du froid à Paris

Alors que la mairie de Paris et plusieurs associations avaient pressé la préfecture d'Île-de-France d'activer le plan grand froid, qui ouvre des solutions d'urgence pour les personnes exposées au froid, celui-ci n'a finalement été activé que dimanche 28 décembre.

Un homme de 72 ans a été découvert mort, boulevard Berthier (XVIIe arrondissement). Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort, mais il semblerait que le froid soit la cause. Selon les images de vidéosurveillance, l'homme d'origine sénégalaise n'avait pas bougé entre 7 h 30 et 18 heures. C'est un passant inquiet qui a alerté un employé d'un hôtel à proximité, qui a lui-même contacté les pompiers, selon *Le Parisien*. Il était déjà décédé à l'arrivée des secours. Il avait une chambre Emmaüs mais ne s'y était pas rendu la veille. Selon le collectif Les morts de la rue, 912 personnes sans domicile fixe sont décédées en France en 2024, un "record effroyable" depuis le début du recensement en 2012. 37 % d'entre eux sont en Île-de-France.