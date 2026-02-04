Verdict du procès de Marine Le Pen : à quelle date sera-t-elle fixée sur sa peine et son avenir politique ?

Le parquet a requis quatre ans de prison, dont un ferme, et cinq ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen, laquelle connaît désormais la date du verdict de son procès en appel. Elle sera alors fixée sur son avenir politique.

Mardi 3 février, les deux avocats généraux ont requis quatre ans de prison, dont un an ferme, et cinq ans d'inéligibilité sans exécution immédiate à l'encontre de Marine Le Pen au procès en appel à Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national (FN). Le parquet ​n'a ainsi pas ‍requis l'exécution provisoire ​de la ‌peine, contrairement au ​jugement de première instance.

Quid d'un pourvoi en cassation ? La triple candidate à l'élection présidentielle a estimé au micro de TF1 qu'elle sera "empêchée" de concourir "si les réquisitions sont suivies" par les juges. Autrement dit : elle n'attendra pas l'arrêt de la Cour de cassation pour renoncer à se présenter, faute d'un délai suffisant pour mener correctement campagne entre son rendu et l'élection présidentielle de 2027. La juridiction suprême s'était pourtant dite en mesure de se prononcer avant la prochaine présidentielle.

Désormais, Marine Le Pen ne pourrait se présenter qu'à une seule condition : que la cour d'appel supprime sa peine d'inéligibilité ou la réduise à deux ans au maximum. La décision de première instance remontant au 31 mars 2025, elle redeviendrait éligible le 1er avril 2027, quelques semaines avant le scrutin. Rappelons tout de même qu'une relaxe - bien qu'hypothétique - permettrait aussi à l'ex-patronne du RN de pouvoir se présenter dans un an.

La décision de la cour d'appel attendue "d'ici l'été" 2026

Lors de leur réquisitoire, les avocats généraux ont parlé d'un "parti historiquement construit sur une formation verticale. Marine Le Pen appartient au noyau dirigeant", a-t-on entendu. Les représentants du ministère public ont souligné qu'à "compter de 2015 jusqu'à son départ du parti, elle en sera le centre unique (...) sans véritable contrepoids interne". "Marine Le Pen a eu un rôle central, affirme l'un des deux avocats généraux.

"Elle fixait les règles du fonctionnement interne. Elle bénéficiait de ce système car ses collaborateurs en profitaient", ont-ils signalé. "Le RN en a été le bénéficiaire direct. Les économies sur la masse salariale ont pu renforcer la structure qu'il aurait dû assumer sur ses fonds propres", concluent-ils. Le procès du RN en appel débuté le 13 janvier doit s'achever le 12 février 2026. La décision de la cour d'appel est attendue "d'ici l'été" 2026, moins d'un an avant la prochaine élection présidentielle en France.