Brigitte Macron insultée sur X pour des faits de pédophilie concernant un "cousin", la machine à fake news est relancée

Alors qu'un réseau pédopornographique impliquant un Français a été démantelé au Sénégal, Brigitte Macron est victime d'insultes sur les réseaux sociaux pour des faits de pédophilie concernant un "cousin", la tête pensante du réseau.

Brigitte Macron sous le feu des critiques malgré elle. Quatorze personnes ont été arrêtées vendredi dernier à Dakar, soupçonnées d'avoir participé à un réseau pédocriminel présumé, orchestré et financé pendant près de dix ans par un restaurateur de Beauvais de 72 ans. Cette vague d'arrestations fait suite à une première salve d'interpellations menée en France. Les autorités sénégalaises précisent que l'affaire implique des mineurs et des transmissions volontaires du VIH.

Tout est parti de l'arrestation de ce fameux restaurateur originaire de Picardie : Pierre Robert, en avril 2025 pour pédopornographie. On apprend notamment que quatre suspects travaillaient avec l'homme de 72 ans, et étaient chargés de recruter des jeunes garçons, de les initier à des pratiques sexuelles et de les filmer avant de lui transmettre les images contre de l'argent.

Les quatorze hommes ont été déférés vendredi dernier devant le parquet de Dakar pour transmission volontaire du VIH sur mineurs, actes contre nature, proxénétisme et participation à un réseau pédopornographique, indique RFI. De plus, les personnes concernées par la procédure judiciaire ouverte en France pourraient faire l'objet d'une demande d'extradition. Mais cette affaire agite également les réseaux sociaux pour une toute autre raison.

" Le restaurateur c'est Pierre Robert, un cousin de Brigitte Macron"

Sur X, Brigitte Macron a été insultée pour des faits de pédophilie concernant son "cousin". Ce cousin, selon certains internautes, serait en réalité Pierre Robert ! " Le restaurateur en question c'est Pierre Robert, un cousin de Brigitte Macron. La pédophilie c'est de famille", écrit par exemple un homme sur le réseau social. " Il s'agit de Pierre Robert, le cousin de son altesse sérénissime Brigitte Macron", abonde un second, toujours sur X.

Sauf que... le lien de parenté qui lierait Brigitte Macron et Pierre Robert est pour le moins abstrait, voire inexistant. Dans les différents messages postés sur les réseaux sociaux, difficile de trouver une source fiable à laquelle se référer et permettant de mettre en avant un arbre généalogique authentique pour assurer le lien de parenté entre la première dame et le restaurateur de Beauvais.

Selon un certain "Jol Vil", actif sur X, les preuves de cousinage entre Brigitte Macron et Pierre Robert sont pourtant "indiscutables", "en 8 actes d'état-civil avec liens vers les archives numérisées et documents publics", dit-il dans un message posté le 1er mai 2025. Dès 2023, il évoque l'existence d'arrière-arrière-grands-parents que Brigitte Macron et Pierre Robert auraient en commun. Contacté par Les Surligneurs, il assure avoir effectué ses recherches à partir de "ressources publiques" et des sites hébergeurs comme MyHeritage et Geneanet.

Mais "pour être valable, un arbre généalogique doit être accompagné de la copie de tous les actes permettant de vérifier les dates et lieux indiqués. Or, il manque de nombreux renseignements dans le cas présent", explique Francis Chassagne, président de la Fédération Française de Généalogie (FFG), démontant la théorie selon laquelle la première dame serait une cousine de Pierre Robert.

Aujourd'hui, aucune donnée ne permet d'affirmer que les informations publiées et mises en ligne sur les sites hébergeurs concernés sont exactes voire vraies. RFI précise enfin que "l'enquête a permis de saisir téléphones, ordinateurs, documents médicaux, médicaments antirétroviraux et objets utilisés lors des rapports sexuels, confirmant que certains membres du réseau étaient positifs au VIH". En revanche, il n'existe aucune trace d'un lien de parenté entre Brigitte Macron et Pierre Robert.