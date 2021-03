Roselyne Bachelot hospitalisée : son état est "stable", ce que l'on sait

BACHELOT - Quelques jours après avoir annoncé être positive au Covid-19, Roselyne Bachelot a été hospitalisée. Son état est stable et n'inspire pas d'inquiétude, a indiqué son entourage.

[Mis à jour le 24 mars 2021 à 10h52] Après Elisabeth Borne, une deuxième ministre, en moins d'une semaine, est hospitalisée après avoir contracté le Covid-19. Roselyne Bachelot, apprend-on ce mercredi, a été placée sous surveillance par son médecin à l'hôpital. Samedi dernier, la ministre de la Culture avait annoncé être positive après un test motivé par des "symptômes respiratoires", mais désormais, son "état est stable et n'inspire pas d'inquiétude", a indiqué son entourage à l'AFP, précisant que "son médecin a préconisé une surveillance accrue à l'hôpital pour les quelques jours à venir".

L'annonce du test positif de Roselyne Bachelot a été particulièrement commenté car la veille, l'ancienne ministre de la Santé, 74 ans, avait décoré Michel Sardou des insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Le chanteur est donc officiellement cas-contact, mais selon ses confidences au Parisien, son état n'aurait pas évolué défavorablement. Il doit faire l'objet d'un test ce mercredi. Vendredi toujours, veille de son diagnostic, la locatrice de la rue de Valois s'était déplacée à l'Opéra Bastille, pour assister à la première représentation de la version de Faust du metteur en scène allemand Tobias Kratzer.

Roselyne Bachelot est loin d'être la première membre du gouvernement actuel ou ancien à avoir été testée positive au Covid-19. On se souvient, au printemps 2020, de son prédécesseur à la Culture, Franck Riester. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, avait été testé positif en septembre dernier et puis bien sûr, Emmanuel Macron, mi-décembre 2020. Le chef de l'Etat s'était isolé à la résidence de la Lanterne et avait, selon les confidences de ses proches dans la presse à l'époque, été victime de symptômes assez sévères, même si son état n'avait pas nécessité d'hospitalisation.