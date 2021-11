"Nicolas Hulot : une enquête pour viol ouverte, avant de nouveaux témoignages ?"

Pour les chefs d'accusation qui visent Nicolas Hulot (viol et agression sexuelle sur mineur), le délais de prescription est de 30 ans pour le premier chef et de 10 ou 20 ans pour le second (le délais étant allongé pour les mineurs de moins de 15 ans). Ce délais ne débute pas à la date des faits présumés mais à la majorité de la victime présumée. Ainsi, elle dispose jusqu'à ses 28, 38 ou 48 ans du droit de déposer plainte.

Après la diffusion d'un reportage d'Envoyé spécial dans lequel Nicolas Hulot est accusé de violences sexuelles, le parquet de Paris a annoncé, vendredi 26 novembre 2021, ouvrir une enquête concernant "des faits susceptibles d’avoir été commis à Paris à l’égard d’une victime mineure" pour des chefs de viol et agression sexuelle. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs (BPM) de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ). "Elles s’attacheront à déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l’action publique est acquise", précise Laure Beccuau, procueure de la République.

Fustigeant "son indignité, sa lâcheté, sa posture", elle s'indigne des propos tenus par le mis en cause au téléphone avec Elise Lucet : "en répétant à Elise Lucet que la parole des femmes serait devenue « sacrée », il a insinué qu’elle était désormais intouchable et qu’elle pouvait porter en elle l’injure, l’accusation aveugle, le procès d’intention, en un mot toute l’injustice qui est précisément ce que cette parole libérée cherche à combattre. Cette inversion rhétorique est d’une grande perversité".

Après le face caméra, Claire Nouvian prend la plume. L'une des femmes accusant Nicolas Hulot d'agression sexuelle dans "Envoyé spécial" jeudi soir signe une tribune dans Le Monde , ce vendredi, dans laquelle elle dit s'être "endormie avec un sentiment de honte". Et précise sa pensée : "honte de la réaction de Nicolas Hulot face aux accusations d’agressions sexuelles, [...] honte que Nicolas Hulot ait préempté l’espace médiatique pour renverser les perspectives et prendre le rôle de victime".

Elle raconte avoir, un soir, reçu un appel tardif de Nicolas Hulot "vers 23 heures. Je n'avais pas vraiment compris l'objet de son appel. Suite à ça, il m'avait envoyé un SMS pour me souhaiter 'bonne nuit' donc là j'avais compris que ce n'était pas un appel professionnel". Et de poursuivre : "Quelques jours après cet échange, à l'issue du débat entre les candidats, une personne de son équipe est venue me voir spontanément pour me dire que je n'allais pas pouvoir faire partie de l'équipe de campagne parce que j'excitais trop le candidat". "Meurtrie", "humiliée", Pauline Lavaud juge, avec le recul, que "les profils sont les mêmes, ce sont des jeunes femmes qui débutent leur carrière professionnelle, qui sont peut-être impressionnées par le personnage. J'ai eu de la chance".

Le dossier des accusations à l'encontre de Nicolas Hulot va-t-il s'étoffer ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Elise Lucet, présentatrice de l'émission " Envoyé spécial ". Invitée sur BFM TV vendredi 26 novembre 2021, la journaliste a indiqué : "il y aussi d'autres conversations avec d'autres femmes qui n'ont pas encore témoigné parce que c'est pas encore le moment pour elles. Ces femmes sont en train de réfléchir à savoir si elles vont témoigner". Précisant "respecter leur décision" et que "c'est à elles de décider quand elles veulent témoigner et la manière dont elles veulent le faire", la journaliste "pense qu'à un moment ou à un autre, elles témoigneront".

⚖️ Nicolas #Hulot accusé de viols et agressions sexuelles ???? Son avocat Maître @JakubowiczA a réagi dans #RTLMidi ????️ "Une émission du service public a voulu faire le procès de Nicolas Hulot et le condamner à vie" pic.twitter.com/vjGVabryxD

Au lendemain de la diffusion de l'enquête réalisée par "Envoyé spécial", l'avocat de Nicolas Hulot, Me Alain Jakubowicz, s'est à nouveau exprimé sur l'affaire, après avoir accordé une première interview au Point. Sur RTL, il a fustigé vendredi à la mi-journée "une émission du service public a voulu faire le procès de Nicolas Hulot et le condamner à vie" dénonçant une "pratique absolument surréaliste" au moment d'évoquer l'échange téléphonique entre Elise Lucet et Nicolas Hulot, enregistré à l'insu de ce dernier et diffusé dans le reportage. Le conseil de l'ancien ministre a par ailleurs indiqué que la présentatrice avait initialement accepté de montrer le reportage au mis en cause en vue de sa venue en plateau, avant de finalement se rétracter.

11:44 - Pour Nicolas Hulot, "ce n'est même plus la peine de se défendre"

S'il a refusé de s'exprimer dans l'enquête réalisée par "Envoyé spécial", Nicolas Hulot a tout de même répondu à l'appel d'Elise Lucet, qui l'a sollicité. Un échange d'un peu plus de six minutes dans lequel l'ancien ministre se dit "anéanti" par les faits évoqués par la journaliste : "on ne me foutra jamais la paix, c'est pas possible. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas". Il assure n'avoir "jamais eu de relations ambigües. Je veux dire, j'ai eu des histoires sans lendemain comme tout le monde".

Celui qui est mis en cause par quatre femmes face caméras et deux autres par écrit s'est refusé à se défendre : "De toutes façons, la parole des gens mis en cause aujourd'hui, elle est de fait dénaturée et suspecte. Ce qui est normal aujourd'hui, la parole des femmes est sacrée, la parole des hommes est mise en cause, donc ce n'est même plus la peine de se défendre. Le procès médiatique, il est fait à l'avance".

En dépit des relances d'Elise Lucet, Nicolas Hulot n'a pas accepté de répondre à une interview : "Je ne vais pas moi contre-attaquer en disant que ce sont toutes des menteuses, des trucs comme ça. Je n'en sais rien. Quand on est innocent comme je le suis, on est de toute façon piégé. Quoi que l'on dise, la parole est suspecte. On ne peut pas se défendre, parce que dans ce combat nécessaire et légitime des femmes, la parole des femmes est sacrée, et voilà".