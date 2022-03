Mort d'Yvan Colonna : trois semaines après son agression, ce que l'on sait

COLONNA. Yvan Colonna est mort, ont confirmé au Parisien, lundi 21 mars, plusieurs sources. Celui qui avait été reconnu coupable de l'assassinat du préfet de Corse-du-Sud, Claude Érignac, est décédé trois semaines après son agression en prison.

[Mis à jour le 21 mars 2022 à 21h40] Yvan Colonna aurait finalement succombé à ses blessures. Le Parisien annonce ce lundi 21 mars 2022 sa mort, trois semaines après son agression. Le quotidien francilien affirme tenir l'information de plusieurs sources concordantes. Celui qui avait été reconnu coupable de l'assassinat du préfet de Corse-du-Sud, Claude Érignac, en 1998, purgeait sa peine en prison depuis 2003 lorsqu'il a fait l'objet d'une violente agression par un autre détenu, le 2 mars dernier, à la prison de Arles. Annoncé mort un temps, il se trouvait en réalité dans un coma post-anoxique, à la suite d'une privation d'oxygène dans le cerveau, comme l'avait indiqué l'un de ses avocats, Me Emmanuel Mercinier-Pantalacci. Admis à l'hôpital Nord de Marseille, le "berger de Cargèse" se trouvait donc dans un état préoccupant. Le militant nationaliste corse est décédé à l'âge de 61 ans.

Pourquoi Yvan Colonna a-t-il été violemment agressé à la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône) ? C'est ce que doit déterminer une enquête, menée par le parquet antiterroriste, comme cela a été annoncé jeudi 3 mars 2022.

Yvan Colonna violemment agressé en prison

Mercredi 3 mars, dans la matinée, Yvan Colonna, emprisonné à Arles depuis 2013, a été violemment agressé par un autre détenu. C'est au cours d'une séance sportive, dans la salle de musculation du centre pénitentiaire avance Le Figaro, qu'Yvan Colonna a été pris à partie et étranglé par un homme, pour des raisons qui n'ont pas encore été déterminées. Le Corse était seul dans la pièce, en train d'effectuer une séance d'exercices physiques, lorsqu'un autre détenu pénètre dans la pièce pour y faire le ménage, selon le récit du Monde. Le sexagénaire a, semble-t-il, été étranglé et étouffé avec un sac plastique après s'être fait piétiné et tabassé par ce co-détenu. Il a rapidement été transféré en urgence à l'hôpital d'Arles en fin de matinée, admis en réanimation et placé sous respirateur. Son pronostic vital était par ailleurs engagé dès son arrivée au centre hospitalier. Il a ensuite été transféré du côté de Marseille.

Qui est l'agresseur d'Yvan Colonna ?

Selon plusieurs médias, Yvan Colonna a subi les foudres de Franck Elong-Abé, un détenu de nationalité camerounaise, condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et ancien djihadiste en Afghanistan. France 3 Corse précise qu'il s'agit d'un homme de 36 ans, connu pour islamisme. Avant d'être incarcéré à Arles, Franck Elong-Abé l'était à Condé-sur-Sarthe (Orne), dans une prison où il a été condamné à de multiples reprises pour plusieurs incidents, dont une prise d'otage en 2019 et une mise à feu de sa cellule.

Une fausse information sur la mort d'Yvan Colonna

Yvan Colonna est dans un état préoccupant. Mais il n'est pas mort assurent ses avocats, contrairement aux premières informations qui avaient circulé, affirmant que le sexagénaire était décédé. "Nous démentons le décès Yvan Colonna sur la base des informations que nous a données à l'instant l'administration pénitentiaire", indiquent-ils dans un tweet publié peu avant 15 heures. "Son état est très grave, son pronostic vital est engagé. Pour l'instant, il est en réanimation, il n'est pas mort", a, par ailleurs, ajouté une source proche du dossier auprès de l'AFP. Franceinfo ayant annoncé la mort du détenu avant les déclarations des avocats a d'ailleurs publié un rectificatif dans lequel il précise qu'Yvan Colonna se trouve dans un coma post-anoxique causé par une privation d'oxygène dans le cerveau.

@sylvaincormier @stellacanava et moi démentons le décès dYvan Colonna, sur la base des informations que nous a données à linstant ladministration pénitentiaire. Yvan Colonna est en réanimation. Pensemu à ellu è a i soi.

#@afpfr @le_Parisien @20Minutes — Mercinier&Pantalacci (@Mercinier) March 2, 2022

Yvan Colonna condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac

Le 6 février 1998, le préfet de Claude Erignac est abattu de trois balles de calibre 9mm dans le dos, tirées par un homme depuis un pistolet volé à des gendarmes quelques mois plus tôt. Dénoncé par les personnes avec qui il avait co-organisé son entreprise meurtrière, Yvan Colonna prend la fuite et est en cavale jusqu'au 4 juillet 2003, date à laquelle il est arrêté. Après un procès en première instance, un appel et un pourvoi en cassation, Yvan Colonna est définitivement condamné pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste". Il a toujours réfuté les accusations prononcées à son encontre.